Severné Írsko si pripomenulo 20. výročie Veľkopiatkovej dohody

Dublin 10. apríla (TASR) - Severné Írsko si v utorok pripomenulo 20. výročie tzv. Veľkopiatkovej dohody, ktorá ukončila tri desaťročia trvajúce sektárske násilie v tejto britskej provincii. Dohoda uzatvorená medzi britskou vládou, Severným Írskom a Írskou republikou zakotvila mierový proces a deľbu moci v Severnom Írsku.



Na spomienkových podujatiach v Belfaste sa podľa agentúry DPA zúčastnil aj bývalý írsky premiér Bertie Ahern či niekdajší britský premiér Tony Blair, ktorí zohrali pri uzatváraní zmienenej dohody svojho času významnú úlohu.



Ahern a Blair sa spoločne s bývalým americkým prezidentom Billom Clintonom a niekdajším americkým senátorom Georgeom Mitchellom, ktorý sprostredkoval rokovania vedúce k uzatvoreniu Veľkopiatkovej dohody, zúčastnili i na konferencii na tamojšej univerzite Queen's University Belfast.



Mitchell podľa agentúry AP uviedol, že "dnešné Severné Írsko je na nerozoznanie od Severného Írska spred dvadsiatich rokov". Dodal, že hoci sa "vynárajú nové výzvy", dajú sa riešiť pomocou "odvážneho politického vedenia".



Utorňajšie oslavy však zatienil fakt, že Severné Írsko sa už zhruba 15 mesiacov nachádza v politickom pate. Ocitlo sa v ňom vlani v januári po tom, ako sa republikánska strana Sinn Féin stiahla z vlády, ktorú na základe dohody o rozdelení moci tvorila spoločne s probritskou Demokratickou unionistickou stranou (DUP).



Jeden z aspektov Veľkopiatkovej dohody momentálne ohrozuje i odchod Británie z Európskej únie. Európska komisia ešte vo februári navrhla zotrvanie Severného Írska na únijnom jednotnom trhu a v colnej únii s EÚ, aby sa zaistilo, že jeho hranica s Írskom sa nevráti k "tvrdej" podobe zahŕňajúcej aj kontroly a fyzickú infraštruktúru. Britská premiérka Theresa Mayová však reagovala, že by to narušilo jednotný trh Spojeného kráľovstva, keďže by vznikla určitá forma hranice medzi Severným Írskom a zvyškom Spojeného kráľovstva.



Tony Blair v tejto súvislosti vyjadril presvedčenie že Veľkopiatková dohoda "môže a mala by prežiť brexit, hoci sa nedá poprieť, že je tu teraz problém". V ostatných dvadsiatich rokoch podľa neho hranica medzi Severným Írskom a Írskom nemala "veľký praktický význam", teraz ho však mať bude, "takže je to samozrejme komplikácia". "Na mieri treba neustále pracovať. Nie je zaručený... Brexit veci komplikuje, avšak Veľkopiatková dohoda musí brexit prežiť," dodal Blair.