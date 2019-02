Severné Macedónsko prekazilo hroziaci teroristický útok

Razie podnikla polícia na niekoľkých miestach v krajine a sústreďovala sa na podozrivých stúpencov extrémistickej organizácie Islamský štát (IS).

Skopje 16. februára (TASR) - Polícia v Severnom Macedónsku podnikla sériu razií v rámci operácie zameranej proti podozrivým radikálnym islamským teroristom. V piatok o tom informovalo ministerstvo vnútra v Skopje.



Razie podnikla polícia na niekoľkých miestach v krajine a sústreďovala sa na podozrivých stúpencov extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). Polícia skonfiškovala "predmety a zariadenia súvisiace s možným útokom".



Ministerstvo Severného Macedónska (bývalého Macedónska) neoznámilo žiadne zatknuté osoby, napísala tlačová agentúra AP.



Oznámenie o raziách nasledovalo po varovaní zo strany veľvyslanectva USA v Skopje, že v Severnom Macedónsku je "zvýšené riziko teroristických útokov, inšpirovaných extrémistickou ideológiou". Veľvyslanectvo takisto varovalo občanov Spojených štátov v Severnom Macedónsku, aby boli mimoriadne ostražití.



V oznámení ministerstva sa uvádzalo, že razie súviseli s "možnými plánmi a zámermi členov radikálnych štruktúr, podporujúcich Islamský štát, spáchať teroristický čin na území našej krajiny".



Predstavitelia Severného Macedónska vyhlásili, že v radoch IS v Sýrii bojuje približne 130 občanov krajiny. Niektorí z nich sa však už vrátili do Severného Macedónska.