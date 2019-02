Pri havárii autobusu v Severnom Macedónsku zahynulo 14 ľudí

Autobus neskoro večer prerazil stredové zvodidlá na diaľnici západne od metropoly Skopje, prešiel do protismeru a po zrútení sa z menšieho svahu sa prevrátil na strechu.

Skopje 14. februára (TASR) - Štrnásť ľudí prišlo o život a ďalších 30 utrpelo zranenia pri nehode autobusu na diaľnici v Severnom Macedónsku. Po nehode zo stredajšieho večera sa šiesti zo zranených vo štvrtok ráno nachádzali v nemocnici v kritickom stave, informovala s odvolaním sa na miestne médiá agentúra DPA.



Autobus neskoro večer prerazil stredové zvodidlá na diaľnici západne od metropoly Skopje, prešiel do protismeru a po zrútení sa z menšieho svahu sa prevrátil na strechu, približuje agentúra AP. Príčina tragickej nehody nie je zatiaľ známa.



Vláda v Skopje ešte v noci na štvrtok vyhlásila dvojdňový štátny smútok. "Je to ťažká noc, plná bolesti a smútku," povedal premiér Zoran Zaev v televízii a prisľúbil obetiam a ich príbuzným pomoc zo strany vlády.



Minister zdravotníctva Venko Filipce oznámil, že siedmich ľudí vyhlásili za mŕtvych na mieste nehody a ďalšie obete podľahli zraneniam po prevoze do nemocnice. Vodič autobusu haváriu prežil a vyšetrovatelia sa ho už pýtali na priebeh nehody.



Autobus viezol 51 ľudí, prevažne pracovníkov a študentov z mesta Gostivar, 70 kilometrov západne od Skopje, ktorí sa vracali domov z metropoly.