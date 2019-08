Severokórejci: Umiestnenie rakiet USA v regióne by bolo neuvážené

Ďalší americkí činitelia poukázali na to, že prípadné rozmiestnenie takýchto zbraní by neprišlo skôr ako za niekoľko rokov.

Soul 14. augusta (TASR) - Ak by Spojené štáty umiestnili nové rakety stredného doletu v Južnej Kórei, mohlo by to vyvolať "novú studenú vojnu" a vystupňovať preteky v zbrojení v regióne, uviedli v stredu severokórejské štátne médiá.



Americký minister obrany Mark Esper tento mesiac povedal, že podporuje umiestnenie zo zeme odpaľovaných striel stredného doletu v Ázii po tom, ako Spojené štáty odstúpili od Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF) s Ruskom, pripomína v správe agentúra Reuters.



"Spojené štáty upozornili, že zvažujú plán umiestnenia striel zem-zem stredného doletu v ázijskom regióne a Južná Kórea bola vybraná ako miesto tohto nasadenia," uviedla severokórejská tlačová agentúra KCNA. "Je to neuvážený čin vystupňovania regionálneho napätia, čin, ktorý môže podnietiť novú studenú vojnu a preteky v zbrojení v ďalekovýchodnom regióne," dodala v komentári.



Ďalší americkí činitelia poukázali na to, že prípadné rozmiestnenie takýchto zbraní by neprišlo skôr ako za niekoľko rokov.



Juhokórejské ministerstvo obrany uviedlo, že s americkou stranou o takomto zámere dosiaľ nediskutovalo, pričom Soul ani neplánuje takúto myšlienku zvažovať.



Vyhlásenie KCNA kritizuje aj nedávnu modernizáciu základní v Južnej Kórei, na ktorých sú umiestnené americké protivzdušné raketové systémy THAAD, zamerané na zachytávanie balistických striel.



"Je faktom, že nasadenie THAAD je v súlade so stratégiou Spojených štátov na obmedzenie veľmocí a zastávanie nadvlády v severovýchodnej Ázii, nie 'ochránenie' Južnej Kórey pred niekoho 'hrozbou'," tvrdí agentúra.