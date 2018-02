Severokórejskí vodcovia používali falošné pasy

Súčasnému vodcovi vystavili pas na meno Josef Pwag, jeho otcovi na meno Ijong Tchoi.

Londýn 28. februára (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un a jeho otec Kim Čong-il používali v 90. rokoch ilegálne nadobudnuté brazílske pasy na žiadanie o víza pre vstup do západných krajín. Informovala o tom v stredu spravodajská stanica Sky News s odvolaním sa na európske bezpečnostné zdroje.



Súčasnému vodcovi vystavili pas na meno Josef Pwag, jeho otcovi na meno Ijong Tchoi. Hoci sa vie, že členovia tejto vládnucej rodiny používali falošné cestovné dokumenty, fotokópie zmienených brazílskych pasov dosiaľ zverejnené neboli. Pasy boli použité na získanie víz v najmenej dvoch krajinách.



"Poukazuje to na túžbu cestovať a vytvoriť si možné únikové cesty pre členov vládnucej rodiny," uviedol jeden z nemenovaných zdrojov. Severokórejské veľvyslanectvo v Brazílii odmietlo žiadosť tlačových agentúr o vyjadrenie k danej záležitosti. Brazílske ministerstvo zahraničných vecí prípad vyšetruje.



Pasy mohli byť použité na cesty do Brazílie, Japonska a Hongkongu. Japonský denník Jomiuri šimbun v roku 2011 informoval, že Kim Čong-un v roku 1991 ešte ako dieťa navštívil na brazílsky pas Tokio.



Technológiou rozpoznávania tvárí sa potvrdila autentickosť fotografií Kim Čong-una a jeho otca. O dátume narodenia súčasného vodcu KĽDR sa vedie rozsiahla polemika, avšak na inkriminovanom pase sa uvádza 1. február 1983. Kim Čong-un navštevoval pod falošnou identitou medzinárodnú školu vo Švajčiarsku.