Severokórejský vodca Kim Čong-un možno čoskoro navštívi Rusko

Moskva 30. marca (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un možno v blízkej budúcnosti navštívi Rusko. Uviedla to vo štvrtok hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.



"Záležitosť sa v súčasnosti zvažuje, ale je možné povedať, že návšteva je bezprostrednou perspektívou," povedala Zacharovová, ktorú citovala agentúra TASS.



Diplomatka dodala, že dodatočne oznámenie bude obsahovať termíny a úroveň očakávaných kontaktov medzi Ruskom a Severnou Kóreou.



Zacharovová poznamenala, že Kim Čong-un navštívil tento týždeň Čínu, čo podľa jej slov môže pomôcť vyriešiť situáciu na Kórejskom polostrove, pričom Moskva víta akékoľvek úsilie zamerané na zmiernenie regionálneho napätia.



Čínska tlačová agentúra Sinchua uviedla, že severokórejský vodca bol na neoficiálnej návšteve Číny od nedele do stredy. Išlo o prvú známu cestu do zahraničia od jeho nástupu k moci v roku 2011, keď zomrel Kimov otec. Čínskemu prezidentovi podľa agentúry povedal, že Severná Kórea je "oddaná myšlienke denuklearizácie" Kórejského polostrova.



Agentúra AP pripomenula, že koncom mája sa očakáva stretnutie severokórejského vodcu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.