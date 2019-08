Severokórejský vojak prekročil hranicu s Južnou Kóreou, aby emigroval

Muža spozorovali termovíziou, ako sa pohyboval smerom na juh po tom, ako v demilitarizovanej zóne prekročil vojenskú demarkačnú líniu v strednej časti medzikórejskej hranice.

Soul 1. augusta (TASR) - Severokórejský vojak prekročil v noci na štvrtok medzikórejskú hranicu a vyjadril túžbu emigrovať do Južnej Kórey. Informovala o tom agentúra Jonhap s odvolaním sa na Zbor náčelníkov štábov (JCS) juhokórejskej armády.



"Ide o vojaka v aktívnej službe a vyjadril túžbu emigrovať do Južnej Kórey. Už sa začalo s tým spojené konanie," uviedol dôstojník JCS bez ďalších podrobností.



V pohraničných oblastiach nezaznamenali podľa JCS nijaké nezvyčajné pohyby severokórejskej armády.



Viac ako 30.000 Severokórejčanov uniklo do Južnej Kórey, odkedy sa pred viac ako 65 rokmi Kórea vojnou rozdelila. Pchjongjang odsudzuje zbehov ako "ľudský odpad".