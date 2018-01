Severovýchod USA pustoší mohutná cyklóna, vyžiadala si už asi 17 obetí

Na východnom pobreží USA zatvorili tiež mnohé školy, úrady a desaťtísíce ľudí sa ocitli bez elektriny.

Washington 5. januára (TASR) - Severovýchod Spojených štátov pustoší mohutná cyklóna sprevádzaná vetrom so silou hurikánu, v dôsledku ktorej doposiaľ prišlo o život zhruba 17 ľudí a spôsobila chaos v miestnej doprave. Pre nepriaznivé počasie zrušili letiská v oblasti vo štvrtok takmer 4000 letov, uviedla spravodajská stanica BBC. Na východnom pobreží USA zatvorili tiež mnohé školy, úrady a desaťtísíce ľudí sa ocitli bez elektriny, priblížila agentúra AP.



V štátoch Severná a Južná Karolína, Maine, ako i meste Boston by podľa predpovedí mohlo napadnúť až do 45 centimetrov snehu. Desaťtisíce ľudí na východnom pobreží sa ocitli bez elektriny, pričom len v štáte Connecticut zriadili podľa miestnych úradov v 34 mestách viac ako 100 dočasných prístreškov, kam sa ľudia môžu prísť zohriať.



Fujavica označovaná ako "cyklónová bomba" by mala počasie v regióne podľa predpovedí ovplyvňovať až do víkendu. Po tom ako prestane snežiť sa zároveň očakáva príval studeného vzduchu a výrazný pokles teplôt. Experti varujú, že viac ako dvadsiatka miest by cez víkend mohla zaznamenať rekordne nízke teploty.



Varovanie pred silným vetrom vydali úrady pre územie siahajúce od amerického štátu Maine až po niektoré časti štátu Georgia. "Silné sneženie bude postupovať na sever cez New Hampshire a južnú a strednú časť štátu Maine," uviedla Americká Národná meteorologická služba (NWS).