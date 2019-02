Shanahan: IS musí byť porazený aj v oblastiach mimo Iraku a Sýrie

Shanahan na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii upriamil pozornosť na Afganistan, Filipíny a oblasť Sahelu ako miesta, kde sa táto militantná skupina udomácnila a treba voči nej zasiahnuť.

Mníchov 15. februára (TASR) - Úradujúci americký minister obrany Patrick Shanahan v piatok vyhlásil, že Spojené štáty chcú podporovať boj proti extrémistickej skupine Islamský štát(IS) aj inde ako v Iraku a Sýrii.



Shanahan na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii upriamil pozornosť na Afganistan, Filipíny a oblasť Sahelu ako miesta, kde sa táto militantná skupina udomácnila a treba voči nej zasiahnuť. V prvý deň konferencie povedal, že aj po stiahnutí amerických vojakov zo Sýrie budú USA pokračovať v podpore svojich partnerov v tomto regióne v boji proti islamským militantom.



Nemecká ministerka obrany Ursula von der Leyenová k tejto téme uviedla, že charakter hrozby zo strany IS sa v súčasnosti mení, keďže v Iraku a Sýrii stratil väčšinu obsadeného územia. "Faktom zostáva, že tvár IS sa teraz mení, prechádza do ilegality a buduje siete, ktoré sú súčasťou globálnej organizačnej štruktúry," konštatovala nemecká ministerka podľa agentúry DPA.



K témam, ktoré budú na trojdňovom podujatí v Mníchove podľa očakávaní dominovať, patrí stav transatlantických vzťahov, rastúce napätie medzi Ruskom a Západom a konflikty na Blízkom východe.



Predseda mníchovskej konferencie Wolfgang Ischinger uviedol, že Európa sa musí pripraviť na "preteky v zbrojení" a nové geopolitické výzvy. "My, Európania, by sme sa mali radšej pripraviť, pokiaľ ide o zahraničnú, bezpečnostnú a obrannú politiku," povedal pre nemeckú verejnoprávnu televíziu ZDF a dodal, že Európa dlho trpí klamnou predstavou, že ju obklopujú priatelia a spojenci.