Si Ťin-pching: Čína a Južná Kórea by mali zlepšiť vzájomnú komunikáciu

Peking 12. marca (TASR) - Čína a Južná Kórea by mali v čase plánovaného summitu medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a severokórejským vodcom Kim Čong-unom posilniť vzájomnú komunikáciu a náležite vyriešiť citlivé otázky. Vyhlásil to v pondelok čínsky prezident Si Ťin-pching na stretnutí so šéfom juhokórejského Národného bezpečnostného úradu Čong Ui-jongom, ktorého vyslal Soul do Pekingu a Moskvy, aby informoval o výsledkoch svojich nedávnych ciest do Severnej Kórey a Spojených štátov.



Čong odovzdal tiež čínskemu prezidentovi pozvanie od juhokórejského prezidenta Mun Če-ina na štátnu návštevu Južnej Kórey.



Čínsky štátny radca Jang Ťie-čch', s ktorým sa juhokórejský vyslanec tiež stretol, vyjadril podporu súčasnému diplomatickému úsiliu s cieľom vyriešiť otázku severokórejského jadrového programu. Zdôraznil dôležitosť "politických" a "diplomatických" riešení v záujme zachovania mieru a stability na Kórejskom polostrove.



Riaditeľ juhokórejskej Národnej spravodajskej služby Sun Hun medzitým cestoval do Tokia, aby hovoril s japonskou vládou o minulotýždňových rozhovoroch juhokórejského vyslanca v Pchjongjangu a vo Washingtone. Agentúra DPA pripomína, že aj Čína, Rusko a Japonsko sú súčasťou dlho zmrazených šesťstranných rozhovorov o jadrovom odzbrojení Severnej Kórey.



Prezident USA Trump minulý týždeň súhlasil, že sa stretne do konca mája s Kim Čong-unom, aj keď miesto a presný termín ešte nie sú určené. So severokórejským lídrom sa zíde v apríli aj juhokórejský prezident Mun Če-in.



Agentúra Jonhap si všíma, že Severná Kórea zatiaľ oficiálne nereagovala na plánovaný summit Trumpa s Kimom. "Nezaznamenali sme a ani sme nedostali žiadnu oficiálnu reakciu od severokórejského režimu ohľadom summitu medzi Severnou Kóreou a USA," uviedol v pondelok hovorca juhokórejského ministerstva pre zjednotenie s tým, že Pchjongjang zrejme pristupuje k tejto záležitosti obozretne a na formuláciu svojho stanoviska potrebuje viac času.



Predstavitelia americkej administratívy v nedeľu informovali, že pred summitom oboch lídrov USA už nebudú od Severnej Kórey žiadať splnenie nijakých dodatočných podmienok. Pchjongjang však nesmie pokračovať v raketových a jadrových testoch a nesmie verejne namietať voči plánovaným americko-juhokórejským vojenským cvičeniam, uviedla agentúra AP s odvolaním sa na zastupujúceho hovorcu Bieleho domu Raja Shaha.