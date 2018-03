Si Ťin-pching: Čína nepríde ani o centimeter svojho územia

Čína má podľa Si Ťin-pchinga rozsiahle schopnosti na to, aby získala svoje právoplatné miesto vo svete.

Peking 20. marca (TASR) - Čína nepríde "ani o centimeter" svojho územia a každý pokus o oddelenie Taiwanu od Číny je "odsúdený na neúspech". Vo svojom prejave na záver každoročného zasadania parlamentu to v utorok pred takmer 3000 delegátmi povedal čínsky prezident Si Ťin-pching.



Bez priameho spomenutia sporných čínskych nárokov na ostrovy vo Východo- a Juhočínskom mori Si Ťin-pching zdôraznil, že Čína bude dôrazne brániť svoju suverenitu a územnú celistvosť, uviedli agentúry DPA a AP.



Číňania sú podľa neho "zomknutejší ako kedykoľvek predtým, aby mohli uskutočniť veľké omladenie čínskeho ľudu".



Čína má podľa Si Ťin-pchinga "rozsiahle schopnosti na to, aby získala svoje právoplatné miesto vo svete". Svet v súčasnosti zažíva komplikované zmeny s bezprecedentnými výzvami, existujú však aj "strategické príležitosti", konštatoval prezident.



Si Ťin-pching vyzdvihol absolútnu vedúcu úlohu komunistickej strany "vo všetkých oblastiach nášho života" a vyzval na oddanosť jej myšlienkam. Vláda strany a jej vedúca úloha sú podľa neho "rozhodujúcou črtou socializmu čínskeho typu v nové ére".



Najzásadnejším výsledkom 16-dňového zjazdu Celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov bola zmena článku ústavy, ktorý obmedzoval výkon funkcie čínskeho prezidenta na desať rokov. Si Ťin-pching tak môže vládnuť doživotne, čím by sa stal najmocnejším politickom od čias Mao Ce-tunga.



Dôležitým mocenským nástrojom v Číne bude nový superdozorný úrad na kontrolu štátnych zamestnancov. Jeho zriadenie schválili v utorok poslanci drvivou väčšinou hlasov - 2914 zdvihlo ruku za, iba 28 ich bolo proti a 18 sa zdržalo hlasovania. Úrad má zasahovať proti korupcii, porušeniam služobných predpisov a príliš uvoľnenému vykonávaniu politických úloh. Nezávisle od súdnictva môže vyšetrovať alebo dať zatknúť podozrivých a zadržať ich na dobu až šiestich mesiacov. Kritici v ňom vidia prostriedok represie.



Delegáti zjazdu schválili aj štátny rozpočet (87 bolo proti, 37 sa zdržalo hlasovania), ktorý predpokladá prudký nárast výdavkov na obranu o 8,1 percenta (vlani sedem percent). Súhlas s rozpočtom bol výraznejší ako v minulom roku, keď bolo proti, resp. sa zdržalo viac ako dvakrát toľko delegátov.



Zjazd schválil aj správu o činnosti prednesenú predsedom vlády Li Kche-čchiangom, ktorý bol v nedeľu takisto zvolený na druhé päťročné funkčné obdobie. Premiér v nej načrtol na tento rok mierne pomalší hospodársky rast približne na úrovni 6,5 percenta.



Parlament v sobotu schválil najrozsiahlejšie zmeny v čínskom vládnom aparáte za posledné roky, zahŕňajúce vytvorenie nových ministerstiev a zlúčenie regulačných orgánov pre banky a poisťovne.