Úspešne oddelené siamské dvojičky sú už doma

Thimphu 7. marca (TASR) - Bývalé bhutánske siamské dvojčatá-dievčatká pricestovali vo štvrtok domov po tom, čo ich pri operácii v Austrálii úspešne oddelili. Rodine spôsobili radosť, keď ich videla kráčať samostatne.



Dvadsaťjedenmesačné sestry Nima a Dawa sa do Bhutánu vrátili spolu s matkou po 22-hodinovom lete z austrálskeho mesta Melbourne, kde ich pred štyrmi mesiacmi operovali. Dievčatká boli zrastené trupmi a mali spoločnú pečeň, pripomenula tlačová agentúra AP.



Ich otec Sonam Tshering ledva ovládol emócie, keď vyhlásil, že je to ako zázrak. Z letiska ich odviezol do kláštora, aby pri modlitbe spoločne zapálili lampu.



Dievčatá oddelil tím 25 chirurgov, zdravotných sestier a anesteziológov počas operácie, ktorá sa uskutočnila začiatkom novembra v Kráľovskej detskej nemocnici v Melbourne (RCH) a trvala takmer šesť hodín.



Sestry sa po zákroku zotavili v ústraní v zariadení, ktoré prevádzkuje "Nadácia Deti na prvom mieste" (Children First Foundation). Táto charitatívna organizácia ich aj dopravila z Bhutánu do Austrálie.



"Sú takmer rovnaké, ako vtedy, keď boli spolu. Máme jednu s veľmi otvorenou, extrovertnou povahou a jednu veľmi pokojnú. Nima je otvorená a Dawa pokojnejšia," povedala Debbie Pickeringová zo spomínanej nadácie ešte v stredu na letisku v Melbourne, pred odletom dvojičiek do Bhutánu.



"Už sa z nich stávajú krásne malé dievčatká. Sú po každej stránke rozkošné," dodala Pickeringová.