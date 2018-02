Sigmar Gabriel: Prepusteniu novinára Yücela nepredchádzala dohoda

Yücela (44), ktorý má nemecké i turecké občianstvo, zadržali v Istanbule 14. februára 2017 pre obvinenia z terorizmu a propagandy.

Berlín 16. februára (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová privítala piatkové prepustenie Deniza Yücela, novinára nemeckého denníka Die Welt, ktorý bol viac než rok vo väzbe v Turecku. Merkelová podľa agentúry AP uviedla, že sa teší spoločne s novinárovou rodinou, ktorá "musela zniesť ťažký rok odlúčenia".



Yücela (44), ktorý má nemecké i turecké občianstvo, zadržali v Istanbule 14. februára 2017 pre obvinenia z terorizmu a propagandy. Odvtedy bol vo vyšetrovacej väzbe napriek tomu, že turecká prokuratúra voči nemu oficiálne nevzniesla žalobu.



Novinára prepustili v piatok z väzenia, pred ktorým sa zvítal so svojou manželkou Dilek. Fotografiu objímajúceho sa páru zverejnil na sociálnej sieti Twitter novinárov právny zástupca Veysel Ok i samotný denník Die Welt.



Nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel uviedol, že Yücel už je na ceste do Nemecka, pričom Turecko mu bolo umožnené slobodne opustiť. Turecký súd podľa ministra zjavne nestanovil v súvislosti s novinárovým prepustením nijaké podmienky. Gabriel zároveň trval na tom, že prepusteniu nepredchádzala žiadna dohoda Berlína s Ankarou.



"Môžem vás ubezpečiť, že nedošlo k nijakej dohode, nijakému quid pro quo (niečo za niečo), ako to niektorí ľudia nazývajú," povedal.



Merkelová sa ešte vo štvrtok stretla v Berlíne s tureckým premiérom Binalim Yildirimom, pričom na spoločnej tlačovej konferencii zdôraznila, že prípad Yücela je pre Nemecko "mimoriadne naliehavý". V piatok kancelárka uviedla, že novinárovo prepustenie značí, že rozhovory s Ankarou "nie sú zbytočné".



Upozornila však i na to, že v Turecku je aj naďalej vo väzbe viacero osôb vrátane nemeckých občanov. "Vieme, že existujú aj iné, možno nie až také prominentné prípady osôb v tureckých väzniciach a dúfame, že sa aj im dostane rýchly právny proces," povedala Merkelová.



Turecký premiér Binali Yildirim na prepustenie Yücela reagoval vyhlásením, že medzi Ankarou a Berlínom sa podarilo vyriešiť niektoré z predošlých sporov. "Zdá sa, že niektoré minulé problémy v nemecko-tureckých vzťahoch sa dnes vyriešili," povedal podľa agentúry Anadolu v Mníchove. Premiér dodal, že obe strany budú teraz "spoločne" podnikať kroky na zlepšenie vzájomných vzťahov.



Turecké média informovali, že Yücela prepustili, avšak súd v Istanbule zároveň prijal obžalobu, ktorá pre novinára žiada väzenie v rozmedzí od štyroch do 18 rokov za šírenie "teroristickej propagandy" a "podnecovanie nenávisti a nepriateľstva" na verejnosti.



Istanbulský súd zároveň v piatok odsúdil na doživotie šiestich žurnalistov a zamestnancov novín, ktorí boli obžalovaní z účasti na pokuse o štátny prevrat z júla 2016. K odsúdeným patria Ahmet Altan, bývalý šéfredaktor novín Taraf, jeho brat, novinár a akademik Mehmet Altan a novinárka a niekdajšia poslankyňa Nazli Ilicaková.



Odsúdených obvinili z prepojenia s moslimským duchovným Fethullahom Gülenom, ktorému Turecko pripisuje zodpovednosť za pokus o prevrat z 15. júla 2016. Gülen, ktorý žije v exile v USA, to popiera. Novinárov zadržali krátko po zmarenom pokuse o prevrat a súdili ich za protiústavné aktivity a členstvo v teroristickej organizácii.