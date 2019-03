VIDEO: Prudká búrka strhla diaľničný most nad riekou Waiho

V dôsledku búrky bolo podľa správ médií uzatvorených 300 kilometrov zaplavených ciest na Novom Zélande. Úrady vyhlásili núdzový stav.

Wellington 26. marca (TASR) - Prudká búrka, ktorá v utorok zasiahla západné pobrežie Južného ostrova Nového Zélandu, strhla diaľničný most nad riekou Waiho neďaleko obce Franz Josef. Informovala o tom agentúra Reuters.



Zábery zverejnené v miestnej televízii a na sociálnych sieťach ukazujú, ako sa časť mosta odtrhla a prepadla do vody v dôsledku prívalového dažďa, pričom sa onedlho na to zrútili i jeho zvyšné časti.







V krátkom videu, zverejnenom na Facebooku, vyhlásil starosta okresu Westland Bruce Smith stav núdze a povedal, že búrka bude zrejme pokračovať aj v stredu. "Obávam sa o životy ľudí v obci Franz Josef," uviedol Smith a dodal, že poškodený je i ďalší most.



Na mieste neboli hlásené zranené osoby.



Novozélandská dopravná agentúra obyvateľom západného pobrežia Južného ostrova odporučila, aby cestovali len v nevyhnutných prípadoch.