Silné dažde spôsobili záplavy: V Bavorsku zahynul človek

K zrúteniu strechy nad pôrodnou sálou nemocnice v dolnosaskom meste Helmstedt zase došlo v dôsledku upchatia odkvapu. Šiestich pacientov v tejto súvislosti museli preložiť do iných nemocníc.

Berlín 21. mája (TASR) - Výdatné dažďové zrážky spôsobili záplavy vo viacerých častiach Nemecka, obzvlášť na juhu krajiny, kde dávajú do súvislosti s počasím aj usmrtenie človeka pri dopravnej nehode. V spolkovej krajine Bavorsko hlásili obmedzenie dopravy na troch železničných tratiach, zatiaľ čo v Dolnom Sasku došlo k zrúteniu strechy na nemocničnej budove, informovali v utorok tlačové agentúry DPA a AP.



Podľa vyhlásenia bavorskej polície zahynul v pondelok večer pri meste Aurach motorista vo veku 44 rokov, ktorému sa riadenie vymklo z rúk na vlhkej vozovke a narazil do lesného porastu.



K zrúteniu strechy nad pôrodnou sálou nemocnice v dolnosaskom meste Helmstedt zase došlo v dôsledku upchatia odkvapu. Šiestich pacientov v tejto súvislosti museli preložiť do iných nemocníc.



Tlaková níž označovaná menom Axel, ktorú sprevádzali prudké búrky, zamestnávala zásahové zložky aj na iných miestach, kde zostávali zaplavené cesty a pivnice. Vo viacerých okresoch sa pripravujú na vyliatie vodných tokov zo svojich brehov, keďže sa očakáva, že dažde budú pokračovať až do stredy.



Podľa údajov DPA dosiahla intenzita dažďa v noci na utorok miestami až 70 litrov na štvorcový meter. Vo veľkej časti Bavorska platí do stredajšieho rána výstraha pred búrkami, ktoré by mohli byť na juhovýchode "extrémneho" stupňa.