Silné zemetrasenie zasiahlo južnú Kaliforniu

Los Angeles 5. júla (TASR) - Silné zemetrasenie s magnitúdou 6,4 zasiahlo vo štvrtok ráno miestneho času rozsiahlu oblasť na juhu Kalifornie. Bezprostredne sa zdá, že otrasy nespôsobili väčšie materiálne škody ani zranenia.



Na správu o kalifornskom zemetrasení už reagoval aj americký prezident Donald Trump. Na Twitteri napísal, že ho príslušné úrady so situáciou dôkladne oboznámili, pričom podľa jeho slov sa "všetko zdá byť v podstate pod kontrolou".



Plytké zemetrasenie vychádzalo z hĺbky 10,7 kilometra a jeho epicentrum bolo v púštnej oblasti pri mestečku Searles Valley. Otrasy trvali niekoľko sekúnd a cítili ich aj obyvatelia zhruba 240 kilometrov vzdialeného Los Angeles, informovala agentúra AFP.



Vážnejšie škody po zemetrasení dosiaľ z oblasti nehlásili. Podľa Roba Gravesa, seizmológa z USGS, bolo však zemetrasenie dosť silné na to, aby otrasy či dotrasy škody spôsobili.



Hasičský zbor okresu San Bernardino, kde leží aj Searles Valley, na Twitteri informoval, že z oblasti dosiaľ nehlásia nijaké zranenia, avšak "poškodenia rôzneho rozsahu utrpeli viaceré budovy i cesty". Dodal, že viacero budov má v dôsledku otrasov menšie trhliny, porušené sú aj vodovodné a iné potrubia. Na viacerých miestach je tiež popadané elektrické vedenie i skaly. Nedošlo však k zraneniam ani požiarom.



Hasiči v susednom okrese Kern oznámili, že mali vyše dve desiatky výjazdov, pri ktorých likvidovali požiare či poskytli zdravotnú pomoc. V tamojšom meste Ridgecrest, ktoré leží neďaleko epicentra zemetrasenia, evakuovali jednu z nemocníc. V Ridcreste hlásili viacero požiarov, potrhané potrubia a prípady ľudí, ktorých zasiahli padajúce objekty.



"Budeme mať ešte veľa dotrasov," uviedla na tlačovej konferencii Lucy Jonesová, seizmologička z Kalifornského technologického inštitútu (Caltech). V oblasti už podľa jej slov doteraz došlo k desiatkam následných otrasov, niektoré najsilnejšie mohli mať dokonca až magnitúdu 5. Podľa Jonesovej je tu istá malá možnosť, že zemetrasenie bolo len predohrou k väčšiemu otrasu.



"Je tu šanca jedna ku 20, že táto oblasť zažije do pár dní ešte silnejšie zemetrasenie," povedala.



Medzinárodné letisko v Los Angeles oznámilo, že vzletové a pristávacie dráhy neutrpeli nijaké poškodenia, a letisko pokračuje v obvyklej prevádzke. Losangeleská polícia na Twitteri uviedla, že jej neboli hlásené škody na majetku, a v súvislosti so zemetrasením ju v rámci mesta ani nepovolali zasahovať.



Kalifornia je najľudnatejším americkým štátom, štvrtkové zemetrasenie však zasiahlo práve jej riedko obývanú oblasť ležiacu v Mohavskej púšti.