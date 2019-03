Šinavatra: Parlamentné voľby v Thajsku boli zmanipulované

Thaksina Šinavatru (69) zosadila vojenská junta v roku 2006. Odvtedy žije v exile v Dubaji, avšak naďalej sa snaží ovplyvňovať thajskú politiku.

Hongkong 25. marca (TASR) - Parlamentné voľby, ktoré sa v Thajsku konali v nedeľu, boli zmanipulované a poznačené nezrovnalosťami, povedal v pondelok v rozhovore pre agentúru AFP zosadený thajský expremiér Thaksin Šinavatra. Vládnuca vojenská junta sa podľa neho týmto spôsobom usiluje udržať sa pri moci.



Terčom kritiky bývalého premiéra sa stala najmä armádou určená volebná komisia, ktorá zverejnenie výsledkov už viac krát odložila. Poukázal na to, že v niektorých regiónoch Thajska bol narátaný dvojnásobný počet hlasov v porovnaní s počtom voličov. Za podozrivý označil Thaksin aj vysoký počet neplatných hlasovacích lístkov.



V pondelok sa za víťaza volieb vyhlásila Strana ľudovej moci (PPP) blízka thajskej vojenskej junte. Zároveň svoje víťazstvo deklarovala i opozičná Strana pre Thajčanov (PTP), spriaznená so Šinavatrom, ktorá chce takisto zostaviť novú vládu.



Podľa zatiaľ neoficiálnych výsledkov však voľby vyhrala junte blízka Strana ľudovej moci (PPP), ktorú vedie súčasný thajský premiér a bývalý veliteľ armády Prajut Čan-o-ča.



Konečné výsledky parlamentných volieb v Thajsku, ktoré sa konali po prvý raz od vojenského prevratu v roku 2014, by mali byť známe v piatok.