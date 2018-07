VEĽKÝ ÚTOK HACKEROV: V Singapure ukradli dokumentáciu 1,5 milióna osôb

Ide o najväčší únik dát v dejinách tohto mestského štátu. Singapur má výbornú webovú sieť a prechádza digitalizáciou vládnych databáz.

Singapur 20. júla (TASR) - Hackeri sa prostredníctvom kybernetického útoku zmocnili zdravotnej dokumentácie 1,5 milióna obyvateľov Singapuru vrátane tamojšieho premiéra Lee Hsien Loonga. Miestne úrady, ktoré v piatok citoval denník The Straits Times, označili incident za "bezprecedentný".



Singapurské ministerstvá zdravotníctva a informácií tvrdia, že páchatelia sa do vládnej databázy nabúrali počas "úmyselného, cieleného a dobre naplánovaného" kyberútoku. Ide o najväčší únik dát v dejinách tohto mestského štátu. Singapur má výbornú webovú sieť a prechádza digitalizáciou vládnych databáz.



"Útočníci opakovane napadli osobné spisy a lekárske záznamy premiéra Lee Hsien Loonga," uviedol singapurský minister zdravotníctva Gan Kim Yong. Úrady sa z bezpečnostných dôvodov odmietli vyjadriť k totožnosti hackerov.



Hackeri sa infiltrovali do počítačov najväčšej singapurskej skupiny inštitúcií poskytujúcich zdravotnú starostlivosť SingHealth, pod ktorú spadajú štyri nemocnice, päť štátnych špecializovaných centier a osem polikliník.



Krádež dát sa uskutočnila medzi 27. júnom a 4. júlom. SingHealth uvalila dočasné zablokovanie používania všetkých svojich 28.000 pracovných počítačov. Ďalšie inštitúcie verejného zdravotníctva spravia to isté.



Hoci Singapur disponuje jedným z najmodernejších vojenských arzenálov v regióne, úrady dlhodobo varujú pred kybernetickou hrozbou, pričom útočníkmi môžu byť stredoškolskí študenti, zločinci alebo i samotní vládni činitelia.



Vlani sa hackeri dostali do databázy singapurského rezortu obrany a ukradli informácie týkajúce sa približne 850 armádnych odvedencov a členov ministerského personálu.