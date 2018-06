Singapur počas summitu USA-KĽDR obmedzí svoj vzdušný priestor

Opatrenia pravdepodobne vyústia do meškania spojov na singapurskom letisku, ktoré patrí medzi najfrekventovanejšie v Ázii.

Singapur 7. júna (TASR) - Singapurský vzdušný priestor bude počas nadchádzajúceho summitu USA-KĽDR obmedzený. Vyplýva to z upozornenia pre pilotov, ktoré vydali letecké úrady. Opatrenia pravdepodobne vyústia do meškania spojov na singapurskom letisku, ktoré patrí medzi najfrekventovanejšie v Ázii.



Tento mestský štát bude 12. júna hostiť historickú schôdzku amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una. Summitu predchádzali intenzívne diplomatické rokovania a prípravy.



Zmienené upozornenie zverejnili na svojich webových stránkach Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (ICAO) a americká Federálna letecká správa (FAA), informovala vo štvrtok agentúra Reuters. Podľa uvedených zdrojov bude vzdušný priestor nad Singapurom dočasne obmedzený čiastočne 11., 12. a 13. júna.



Cestujúcim úrady odporučili, aby počas tohto obdobia očakávali na letisku Singapur-Changi (vysl. čangi) meškanie prichádzajúcich i odchádzajúcich spojov. Všetky spoje smerujúce na toto siedme najväčšie letisko sveta budú musieť znížiť rýchlosť. Určité bezpečnostné obmedzenia čakajú lietadlá aj na samotnej dráhe.



ICAO upozorňuje pilotov, aby sa vyhýbali vojenskej leteckej základni Paya Lebar, ktorá bola v minulosti využívaná pri návštevách amerických prezidentov. Lietadlá, ktoré tieto pokyny porušia, môžu byť konfrontované stíhačkami.



Singapur ako súčasť príprav na summit označil niekoľko častí mesta za "oblasť špeciálneho podujatia", pričom toto nariadenie bude platiť od 10. do 14. júna. Patria sem: centrum Singapuru, kde sídli ministerstvo zahraničných vecí, veľvyslanectvo USA a niekoľko hotelov, ako aj ostrov Sentosa, kde sa schôdzka uskutoční.



Počas priebehu summitu bude v daných lokalitách platiť i zákaz používania diaľkovo ovládaných dronov aj systémov verejného ozvučenia.