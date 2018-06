Singapur predstavil medailu k summitu Trump-Kim

Historická schôdzka Trumpa s Kimom bude vôbec prvým stretnutím úradujúceho prezidenta Spojených štátov a vodcu Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR).

Singapur 5. júna (TASR) - Singapur predstavil v utorok v predstihu pamätnú medailu, ktorá bude pripomínať budúcotýždňový summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una v tomto bohatom mestskom štáte. Na medaile bude z jednej strany veľkými písmenami nápis "Svetový mier".



Slová na medaile, prezentovanej v internetovom obchode Singapurskej mincovne, dopĺňa motív holubice a olivovej ratolesti, ktorá je biblickým symbolom mieru, ako aj ruže a magnólie, teda národných kvetov oboch krajín.



Na opačnej strane suveníru, ktorého verzia v zlate stojí vyše 1000 amerických dolárov, sú pred vlajkami oboch štátov znázornené dve ruky vzájomne zovreté pri podaní a takisto dátum pripravovaného summitu 12. júna. Informácie priniesla agentúra Reuters.



Historická schôdzka Trumpa s Kimom bude vôbec prvým stretnutím úradujúceho prezidenta Spojených štátov a vodcu Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR). Po vojne slov medzi oboma politikmi, ktorá trvala celé mesiace, je teraz cieľom začať diskusiu o ukončení severokórejského programu na vývoj jadrových zbraní výmenou za diplomatické a ekonomické stimuly.



Juhokórejský prezident Mun Če-in vyhlásil, že Trump si za úsilie ukončiť nepriateľstvo so Severnou Kóreou zaslúži Nobelovu cenu mieru.



Minulý mesiac predstavil Biely dom pamätné mince na počesť blížiaceho sa summitu. Tento krok protirečil Trumpovmu oznamu z 24. mája, že pre "otvorené nepriateľstvo" Pchjongjangu summit ruší. Následne však americký prezident potvrdil, že stretnutie je stále možné.



Singapur, malá krajina v juhovýchodnej Ázii s dobrými vzťahmi so štátmi na západ aj na východ, sa prikláňa k neutralite. Prezentuje sa ako obdoba Švajčiarska v tomto regióne.



V Singapure sa v roku 2015 konalo aj historické stretnutie lídrov Taiwanu a Číny, vôbec prvé od víťazstva komunistov v občianskej vojne z roku 1949, keď sa porazení nacionalisti uchýlili na Taiwan a ten sa odčlenil od zvyšku Číny.



Presné miesto summitu Trump-Kim majú ešte len potvrdiť, ale Singapur vyhlásil kvôli udalosti uprostred svojho územia špeciálnu zónu, do ktorej patrí jeho ministerstvo zahraničných vecí, veľvyslanectvo Spojených štátov a niekoľko veľkých hotelov. Singapurská vláda v utorok dodatočne zaradila do zóny aj južný ostrov dovolenkárov Sentosa. Špeciálna zóna platí od 10. do 14. júna.



Obchodníci v Singapure sú tiež summitu naklonení - bary už ponúkajú tematické nápoje, aby prilákali aspoň nejakú časť z očakávaných tisícov novinárov a delegátov.