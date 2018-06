V Singapure sa začali posledné prípravy na summit Trumpa s Čong-unom

Summit by sa mal začať podaním ruky v utorok o 9.00 h miestneho času (3.00 h SELČ), Trump a Kim by mali následne rokovať sami za prítomnosti tlmočníkov.

Singapur 11. júna (TASR) - Záverečné prípravy na utorkový historický summit amerického prezidenta Donalda Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom sa v pondelok začali v Singapure.



Predstavitelia USA a Severnej Kórey (KĽDR) sa dopoludnia stretli v hoteli Ritz Carlton v tomto ostrovnom mestskom štáte v juhovýchodnej Ázii, aby rokovali pred schôdzkou lídrov, zameranou na urovnanie konfrontácie okolo jadrového arzenálu Pchjongjangu, píše agentúra AP. Popoludní je plánovaná druhá takáto schôdzka.



Medzitým sa objavili ďalšie detaily o prvých priamych rozhovoroch úradujúceho amerického prezidenta so severokórejským vodcom.



Summit by sa mal začať podaním ruky v utorok o 9.00 h miestneho času (3.00 h SELČ), Trump a Kim by mali následne rokovať sami za prítomnosti tlmočníkov. Prvá časť rozhovorov by mohla trvať dve hodiny pred tým, ako budú pokračovať už aj za účasti poradcov, uviedol v pondelok nemenovaný americký predstaviteľ.



Šéf Bieleho domu v pondelok ráno tvítoval: "Je skvelé byť v Singapure, vzrušenie vo vzduchu!"



Kim i Trump pricestovali do Singapuru v nedeľu niekoľko hodín po sebe. Americký prezident na otázku novinára, aký má pocit z nadchádzajúceho summitu, po prílete odpovedal: "Veľmi dobrý." Vyhlásil tiež, že bude "v priebehu minúty vedieť", či chce vodca KĽDR rokovať seriózne.



Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v pondelok povedal, že prípravné rozhovory pred summitom sú konštruktívne a idú do detailov.



"Naďalej sa hlásime k úplnej, overiteľnej a nezvratnej denuklearizácii Kórejského polostrova," napísal Pompeo na Twitteri. Obe strany však túto denuklearizáciu dosiaľ definovali odlišne, pripomína agentúra DPA. Severná Kórea vníma jadrové odzbrojenie skôr ako postupný proces.