Singapurčan dostal 25 rokov väzenia za pohlavné zneužívanie

Singapur 19. februára (TASR) - Singapurčana, ktorého žalobcovia nazývajú "netvorom", v utorok odsúdili na 25,5-ročný trest odňatia slobody za to, že nútil svoju manželku k prostitúcii a pohlavne zneužíval ich šesťročnú dcéru a 13-ročnú neter. Informovala o tom agentúra AFP.



"Obvinený muž je netvor," povedala na súde zástupkyňa prokurátora Eunice Lauová. Dodala, že "odporná sexuálna skazenosť jeho činov je bezprecedentná a zahŕňa pohlavné zneužívanie troch najzraniteľnejších žien v jeho živote, ktoré mal povinnosť chrániť".



Lauová oznámila, že odsúdený muž pomocou fyzického a psychického násilia nútil svoju manželku ponúkať sexuálne služby on-line. Takisto ju nútil tajne natáčať sex so zákazníkmi, uviedol žalobca.



Sudca najvyššieho súdu odsúdil aj jedného nemenovaného nezamestnaného muža na 24 rán palicou a udelil mu pokutu vo výške 12.000 singapurských dolárov (zhruba 7815 eur).



Počas troch mesiacov v roku 2016 manželka odsúdeného poskytla sexuálne služby viac ako 100 mužom. Zarobila za to 11.000 singapurských dolárov (približne 7160 eur), ktoré manželovi odovzdala.