Šír: Žiadne voľby putinovskej éry nevyhoveli demokratickým štandardom

Praha 19. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin získal v nedeľných prezidentských voľbách silný mandát do roku 2024. Zo sčítania viac ako 99 percent odovzdaných hlasov vyplýva, že Putina volilo 76,66 percenta voličov, čo je oveľa viac ako v ktorýchkoľvek voľbách, v ktorých Putin doteraz kandidoval. Vo voľbách nemal výrazného protikandidáta. Pavel Grudinin, ktorý skončil na druhom mieste, získal podporu 11,8 percenta voličov.



Podľa Jana Šíra z Katedry ruských a východoeurópskych štúdií Inštitútu medzinárodných štúdií Univerzity Karlovej v Prahe tento Putinov výsledok nemusí vypovedať o reálnom stave jeho popularity.



Šír pre TASR uviedol, že "v normálnej demokratickej krajine existujú dva spôsoby, ako merať popularitu. Prvou sú prieskumy verejnej mienky a druhou voľby".



Upozornil, že nič z toho v súčasnom Rusku neprichádza veľmi do úvahy.



"Sociologické prieskumy sa v Rusku samozrejme robia, ale ohľadom validity takto získaných dát panujú veľké pochybnosti, pretože tak ako v iných represívnych, autokratických režimoch sa ľudia naučili odpovedať tak, ako sa od nich očakáva," uviedol Šír. Odpovede respondentov o tom, čo si naozaj myslia, tak vypovedajú len veľmi málo, spresnil.



Pokiaľ ide o voľby, Šír uviedol, že "zatiaľ žiadne prezidentské alebo parlamentné voľby, ktoré sa v Rusku od nástupu Putina k moci konali na celoštátnej úrovni – a tie posledné neboli výnimkou – nevyhovovali minimálnym demokratickým štandardom a nárokom na slobodný a spravodlivý priebeh".



"Vyvodzovať z týchto výsledkov niečo viac ohľadom nálad prevládajúcich v spoločnosti by bolo až skoro neprofesionálne," dodal.



Samotný fakt, že "ruský režim nedokáže alebo nechce pripustiť, aby voľby mali demokratický priebeh", podľa Šíra môže naznačovať, že v Kremli si Putinovou popularitou v skutočnosti "až takí istí nie sú".



Šír pripomenul, že najvýraznejšie osobnosti opozície, ktoré svojho času deklarovali zámer kandidovať v prezidentských voľbách, do nich napokon ani nezasiahli: Boris Nemcov bol zavraždený, Alexej Navaľnyj bol z volebného boja vyradený ešte pred tým, ako mohol byť zaregistrovaný, Garri Kasparov bol - podobne ako viacerí ďalší opoziční politici - po sérii incidentov donútený z Ruska odísť.



"V takýchto podmienkach sa nemožno čudovať, že sa zástupcovia opozície vo verejnom živote presadzujú len ťažko," dodal Jan Šír.