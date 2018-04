Sísí sa poďakoval svojim voličom aj jedinému vyzývateľovi

Músá už skôr zablahoželal Sísímu k víťazstvu a hájil svoje rozhodnutie prihlásiť sa do volieb v januári, teda na poslednú chvíľu, čo sa považovalo za pokus "zachrániť tvár" Egypta.

Káhira 2. apríla (TASR) - Súčasný egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí, ktorý zvíťazil v minulotýždňových voľbách hlavy štátu s vyše 97 percentami získaných hlasov, sa po pondelkovom zverejnení výsledkov poďakoval svojim voličom a sľúbil, že bude pracovať pre všetkých Egypťanov.



"Egypt je dostatočne veľký pre všetkých Egypťanov, pokiaľ naše rozdielne názory nemajú nepriaznivý vplyv na štát," vyhlásil v televíznom prejave Sísí, ktorý sa ujme druhého štvorročného funkčného obdobia.



Ako uviedla agentúra AP, Sísí sa poďakoval svojmu jedinému vyzývateľovi, ktorým bol Músá Mustafá Músá, za "vlasteneckú, čestnú a civilizovanú súťaž".



Músá už skôr zablahoželal Sísímu k víťazstvu a hájil svoje rozhodnutie prihlásiť sa do volieb v januári, teda na poslednú chvíľu, čo sa považovalo za pokus "zachrániť tvár" Egypta.



"Išlo mi len o Egypt. Tí, ktorí ma kritizovali, mali bočné úmysly voči krajine. Chceli, aby to bolo referendum, ale zmenil som to na slobodné a otvorené voľby," povedal Músá.



Ako oznámila egyptská volebná komisia, Sísí dostal 21.835.387 hlasov (97,08 percenta), zatiaľ čo Músá 656.534 (2,92 percenta). Volebná účasť dosiahla 41,05 percenta.



Voľby sa konali v Egypte 26.-28. marca. V zahraničí mohli Egypťania hlasovať 16.-18. marca.



Pri voľbách v roku 2014 bola 47-percentná účasť a Sísí získal 97 percent hlasov.