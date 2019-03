IS zverejnil novú zvukovú nahrávku a vyzval na útoky, znie z USA

Krátka nahrávka sa šírila prostredníctvom sociálnych sietí. Upozornila na ňu v pondelok americká organizácia SITE, ktorá sa špecializuje na monitorovanie džihádistickej internetovej propagandy.

Damask 12. marca (TASR) - Zvuková nahrávka, ktorú údajne vyrobila extrémistická organizácia Islamský štát (IS), vyzýva jej podporovateľov po celom svete, aby útočili na obranu militantov obliehaných silami podporovanými Spojenými štátmi v ich poslednej sýrskej bašte. Informovala o tom v utorok agentúra AP.



Krátka, jedenapolminútová nahrávka sa šírila prostredníctvom sociálnych sietí. Upozornila na ňu v pondelok večer americká organizácia SITE Intelligence Group, ktorá sa špecializuje na monitorovanie džihádistickej internetovej propagandy.



Nahrávka hovorí o tom, že na mužoch, ženách a deťoch v dedine Bághúz je páchaný "holokaust". Neznámy militant vyzýva moslimských "bratov v Európe a na celom svete", aby povstali proti "križiakom a odplatili sa v mene svojej viery".



Vierohodnosť a pravosť nahrávky sa zatiaľ nepodarilo nezávisle overiť, dodala AP.



Dedina Bághúz je poslednou baštou IS v Sýrii. Leží na východe Sýrie neďaleko irackých hraníc. Američanmi podporované Sýrske demokratické sily (SDF) obnovili ofenzívu proti IS v Bághúze 1. marca. Predtým svoje operácie na dva týždne pozastavili, aby z dediny evakuovali civilistov.