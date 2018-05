Situácia migrantov uviaznutých v gete v Rosarne sa nijako nezlepšuje

Kanistre na benzín používajú migranti na varenie a ohrievanie vody, čo je častou príčinou požiarov. Jeden z nich spôsobil v januári smrť 30-ročnej Nigérijčanky.

Rím 4. mája (TASR) - Život v juhotalianskom meste Rosarno, smutne známom obrovským "getom" pre migrantov, sa nijako nezlepšuje, konštatuje v najnovšej správe talianska charitatívna organizácia Lekári za ľudské práva (MEDU). Správu zverejnila vo štvrtok po niekoľkých mesiacoch, ktoré jej pracovníci strávili liečením migrantov pracujúcich v uvedenej oblasti ako zberači citrusových plodov a kiwi.



"Situácia je stále tragická... zdravotné a hygienické podmienky sú veľmi nevyhovujúce," povedala koordinátorka MEDU Jennifer Locatelliová na tlačovej konferencii v Ríme.



Rosarno sa nachádza asi 50 kilometrov severovýchodne od Reggio di Calabria, najväčšieho mesta regiónu Kalábria.



V dočasných prístreškoch "medzi kopami odpadkov, páchnucimi a rozpadnutými toaletami..., v zápachu horiacich plastov a smetí, z ktorého sa človeku dvíha žalúdok", tam žije približne 3500 migrantov, uvádza sa v správe MEDU, z ktorej cituje tlačová agentúra DPA.



Kanistre na benzín používajú migranti na varenie a ohrievanie vody, čo je častou príčinou požiarov. Jeden z nich spôsobil v januári smrť 30-ročnej Nigérijčanky.



Lekári MEDU zisťovali situáciu u takmer 500 ľudí, ktorých zároveň liečili, a dospeli k záveru, že vyše 92 percent migrantov má platné povolenia na pobyt Taliansku.



Správa MEDU je podľa Locatelliovej obžalobou talianskeho systému prijímania migrantov, ktorý dokonca ani legálnym migrantom neponúka "žiadnu možnosť splynúť so spoločnosťou a začleniť sa do nej".



Ousmane Sangare, 29-ročný muž z Mali, porozprával o svojich nedávnych dvojmesačnom pobyte v Rosarne. Podľa jeho slov väčšina robotníkov nemá pracovnú zmluvu a zarábajú 25-30 eur na deň. Štandardná mzda by pritom mala byť 40-45 eur na deň.



Sangare pre agentúru DPA povedal, že s ďalším Malijčanom žil v provizórnom prístrešku vyrobenom z "dreva, plastu a kartónu", ale teraz už býva v Ríme. Navštevuje školenie pre pracovníkov veľkoskladu a dúfa, že do Rosarna sa už nikdy nevráti.