Po škandálnom odhalení neonacistickej skupiny v Poľsku zatkli 3 ľudí

Obvineným hrozí trest do dvoch rokov väzenia.

Varšava 23. januára (TASR) - Poľské orgány zatkli a obvinili troch ľudí z propagovania fašizmu. Urobili tak po tom, čo televízny spravodajský program odhalil podrobnosti o neonacistickej skupine v Poľsku, ktorá vlani na obrade oslavovala Adolfa Hitlera. V utorok to oznámila prokuratúra, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AP.



Obvineným hrozí trest do dvoch rokov väzenia. Hovorkyňa prokuratúry Ewa Bialiková uviedla, že u jednej zatknutej osoby našli zbraň a strelivo.



Premiér Mateusz Morawiecki vyhlásil, že štát nebude tolerovať žiadne používanie totalitných symbolov, a chce, aby bola táto neonacistická skupina postavená mimo zákona.



Súkromná spravodajská televízia TVN24 odvysielala v sobotu škandálne odhalenia o neonacistickej skupine "Hrdosť a modernosť", ktorej členovia oblečení v nacistických uniformách vlani na jar oslavovali Hitlera - práve vtedy, keď by mal diktátor 128. narodeniny.



Nacistické Nemecko a Sovietsky zväz počas druhej svetovej vojny napadli a okupovali Poľsko. Vo vojnovom konflikte zabili okolo šesť miliónov Poliakov, poľské mestá zrovnali so zemou a kultúrne dedičstvo krajiny vyplienili. Existencia skupiny naklonená Hitlerovi preto v týchto dňoch vyvolala v krajine šok a odpor.



"V Poľsku nemôžeme ani najmenej tolerovať nacistické, fašistické či komunistické symboly," povedal premiér Morawiecki na tlačovej konferencii vo Varšave. "Ich používanie je proti zákonu a proti všetkým našim hodnotám," dodal.



Premiér sa tiež poďakoval novinárom, ktorí tajne zdokumentovali činnosť uvedenej neonacistickej skupiny. Jej členovia v noci v lesnatej oblasti pri oltári skandovali nacistický pozdrav "Sieg Heil" a chválili Hitlera, pričom horel hákový kríž.



U podozrivých našli úrady fašistický výstroj vrátane nacistických uniforiem. Jeden zo zatknutých, identifikovaný ako Mateusz S., bol vodcom neonacistickej skupiny.



Medzinárodná organizácia Svetový židovský kongres v pondelok uviedla, že víta konanie poľskej vlády - jej "urýchlené odsúdenie opovrhnutiahodnej oslavy nacizmu a jej správne rozhodnutie začať trestné stíhanie".



Avšak šéf organizácie Robert Singer dodal, že by to nemalo byť vnímané ako izolovaný prípad, a poukázal na novembrové zhromaždenie ultranacionalistov v Deň nezávislosti Poľska, ktoré prilákalo 60.000 ľudí, pričom niektorí skandovali heslá zastávajúce nadradenosť belošskej rasy.