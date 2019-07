ŠKOLÁCI PREPADLI POLICAJNÚ STANICU: Chceli oslobodiť spolužiaka

Bezpečnostná služba na škole v juhonemeckom Starnbergu privolala políciu po tom, ako sa opitý chlapec počas školskej oslavy začal správať nedisciplinovane.

Starnberg 26. júla (TASR) - Približne 50 školákov sa vo štvrtok pokúšalo vniknúť do budovy policajnej stanice v nemeckom meste Starnberg, aby oslobodili 15-ročného spolužiaka, ktorého tam zadržiavali za opitosť a výtržníctvo. Informovala o tom v piatok agentúra DPA.



Bezpečnostná služba na škole v juhonemeckom Starnbergu privolala políciu po tom, ako sa opitý chlapec počas školskej oslavy začal správať nedisciplinovane. Polícia mladíka nedokázala upokojiť a rozhodla sa ho vziať do väzby.



Žiaci sa na policajnej stanici snažili vylomiť vchodové dvere, čo sa im však nepodarilo. Výtržníci podľa polície hádzali do budovy fľaše, pričom rozbili jedno okno.



Polícii sa s pomocou posíl podarilo dostať situáciu pod kontrolu. Traja žiaci boli zadržaní a obvinení z pokusu o oslobodenie zadržiavaného a z poškodzovania majetku.