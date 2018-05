Škótske úrady preskúmajú prípad líbyjského atentátnika z Lockerbie

Pri explózii Boeingu 747 leteckej spoločnosti Pan Am nad škótskym Lockerbie zahynulo všetkých 259 ľudí v lietadle a ďalších 11 na zemi.

Londýn 3. mája (TASR) - Škótske úrady preskúmajú prípad bývalého dôstojníka líbyjskej tajnej služby Abdala Básata Migrahího, ktorého ako jediného odsúdili za bombový útok na americké lietadlo nad škótskym mestom Lockerbie z 21. decembra 1988. Informovala o tom agentúra AP.



Škótska komisia pre revíziu trestných prípadov (SCCRC) oznámila, že sa rozhodla celý prípad "v záujme spravodlivosti" opäť preskúmať. O posmrtné očistenie Mighráhího mena sa usiluje jeho rodina, ktorá už vlani v apríli odovzdala komisii zložku s dôkazmi.



Členovia komisie po preskúmaní prípadu rozhodnú o tom, či sa posunie na prerokovanie odvolaciemu súdu.



Pri explózii Boeingu 747 leteckej spoločnosti Pan Am nad škótskym Lockerbie zahynulo všetkých 259 ľudí v lietadle a ďalších 11 na zemi.



Líbya Mighráhího pod medzinárodným nátlakom vydala v roku 1999. Škótski sudcovia ho o dva roky neskôr odsúdili v procese, ktorý prebiehal v neutrálnom Holandsku, na doživotie.



Migrahí neuspel s odvolaním a ďalšieho sa vzdal predtým, ako ho v roku 2009 z humanitárnych dôvodov prepustili zo škótskeho väzenia. Trpel totiž rakovinou prostaty a lekári mu vtedy predpovedali maximálne tri mesiace života.



Po návrate do vlasti Líbyjčania privítali Migrahího ako hrdinu. Zomrel ako 50-ročný v máji 2012 a až do konca života trval na tom, že s útokom nad Lockerbie nemal nič spoločné.