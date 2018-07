Po proteste paraglajdistu nad Trumpovým golfovým rezortom zatkli muža

Zatknutie nasledovalo po tom, čo aktivista organizácie Greenpeace použil motorizovaný padák a dostal sa k prezidentovi do vzdialenosti len niekoľko sto metrov.

Turnberry 15. júla (TASR) - Muža vo veku 55 rokov zatkla polícia v súvislosti s piatkovým večerným protestom na golfovom ihrisku Turnberry na západe Škótska, patriacom americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Informovala o tom škótska polícia, ale ďalšie podrobnosti o mužovi neposkytla. Zatknutie nasledovalo po tom, čo aktivista organizácie Greenpeace použil motorizovaný padák a dostal sa k prezidentovi do vzdialenosti len niekoľko sto metrov.



"Škótska polícia môže potvrdiť, že 55-ročný muž bol zatknutý v súvislosti s incidentom, keď motorizovaný padák lietal v piatok okolo 21.45 h v blízkosti hotela v rezorte Turnberry," uvádzalo sa v policajnom vyhlásení, z ktorého v nedeľu citovala tlačová agentúra Reuters. V hoteli je ubytovaný Trump spolu s manželkou Melaniou.



Podľa polície protestujúci paraglajdista narušil bezletovú zónu nad hotelom v Turnberry a spáchal tak trestný čin. Organizácia Greenpeace však uviedla, že o husárskom kúsku informovala políciu desať minút pred tým, ako sa paraglajdista objavil na oblohe nad golfovým rezortom, napísala agentúra AP.



Protestujúci paraglajdista letel pred budovou hotela v čase, keď sa prezident Trump nachádzal na golfovom ihrisku, a počas letu rozvinul protestný transparent.



Incident sa stal práve v čase, keď vzdušný priestor nad golfovým rezortom strážila polícia a Úrad pre civilné letectvo, upozornila na webe škótska televízia STV.



Medzinárodná nezisková organizácia na ochranu životného prostredia Greenpeace vydala už v sobotu oznámenie, že zorganizovala tento protest proti prezidentovej environmentálnej politike.



Ben Stewart z Greenpeace uviedol: "Je to naozaj najhorší prezident v dejinách. Nechce sa stretnúť so žiadnymi protestujúcimi, preto keď prišiel na ihrisko, lietali sme okolo neho s veľkým transparentom s nápisom 'Trump, si hlboko podpriemerný'."



Organizácia doplnila, že protest prinútil Trumpa ukryť sa. V oznámení napísala, že "keď sa paraglajdista objavil nad hlavami, videl, ako šéf Bieleho domu zrýchlil krok a poklusom sa cez trávnik ponáhľal smerom k vchodu hotela".