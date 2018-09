Skripaľ vraj nepomáhal pri identifikácii ruských špiónov v Estónsku

Skripaľ mal poskytnúť údaje, ktoré viedli k identifikácii troch ruských špiónov v Estónsku vrátane v Rusku narodeného člena estónskej armády a jeho otca.

"Skripaľ nemal nič dočinenia s prípadmi, ktoré boli odhalené v Estónsku," uviedol pre agentúru DPA hovorca príslušných orgánov.



Nemecký spravodajský magazín Focus s odvolaním sa na vysoko postaveného predstaviteľa Jednotky pre kontrarozviedku hlavného veliteľstva NATO (ACCI) v piatok napísal, že Skripaľ do roku 2017 pracoval pre tajné služby štyroch členských štátov Severoatlantickej aliancie.



Podľa zmieneného nemeckého média mal Skripaľ poskytnúť údaje, ktoré viedli k identifikácii troch ruských špiónov v Estónsku vrátane v Rusku narodeného člena estónskej armády a jeho otca. Oboch zatkli začiatkom septembra na základe podozrenia z vlastizrady po tom, ako ich obvinili z poskytovania tajných vojenských dát Moskve.



Americký denník The New York Times v máji priniesol správu, že Sergej Skripaľ sa v roku 2016 v niekoľkých európskych krajinách - vrátane Estónska - stretol s členmi tajných služieb; malo sa tak stať po tom, ako Skripaľ v rámci medializovanej výmeny špiónov opustil Ruskú federáciu.



Skripaľa a jeho dcéru otrávili v marci v juhoanglickom meste Salisbury nervovoparalytickou látkou novičok, ktorá bola vyvinutá v bývalom Sovietskom zväze. Incident vyvolal diplomatickú roztržku medzi Londýnom a Moskvou, pričom Británia a desiatka jej spojencov vyhostili ruských diplomatov. Rusko reagovalo recipročne.



Británia z uskutočnenia útoku podozrieva agentov ruskej vojenskej rozviedky GRU Alexandra Petrova a Ruslana Boširova. Investigatívni novinári doteraz odhalili údajne pravú totožnosť jedného z dvoch agentov - podľa portálu Bellingcat sa Boširov v skutočnosti volá Anatolij Čepiga a je plukovníkom GRU.



Údaje o totožnosti Petrova budú zverejnené v najbližších siedmich až desiatich dňoch, napísal v piatok britský denník The Times s odvolaním sa na zdroje oboznámené s týmto prípadom.



Britský denník Daily Telegraph okrem toho v piatok informoval, že britské spravodajské služby a protiteroristická policajná jednotka medzičasom identifikovali aj tretieho podozrivého v prípade Skripaľ.



Polícia pri vyšetrovaní útoku na Skripaľa zistila, že nervovoparalytická látka, ktorou mal byť tento bývalý agent GRU otrávený, bola nanesená na rám a kľučku vchodových dverí.