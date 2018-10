Skripaľa v ČR v roku 2014 sledovali tí, ktorí útočili aj v Salisbury

Na archívnej snímke zo 7. marca 2018 policajti hliadkujú pred policajnou páskou neďaleko miesta, kde našli bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju v bezvedomí na lavičke pred obchodným centrom v anglickom meste Salisbury. Foto: TASR/AP

Do Česka - práve pod meno Petrov - pricestoval v polovici októbra roku 2014. Najprv sa od 13. do 16. októbra ubytoval v jednom z hotelov v Ostrave, potom sa presunul do Prahy.

Praha 10. októbra (TASR) - Dvaja Rusi, ktorých britskí vyšetrovatelia podozrievajú z pokusu o otravu bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije, boli v októbri 2014 v Česku.



S odvolaním sa na svoje zdroje to v stredu uviedol Radiožurnál Českého rozhlasu s tým, že v rovnakom čase mal do ČR prísť aj Skripaľ, aby sa tam - podľa dôveryhodných zdrojov zo spravodajskej komunity - stretol s českými spravodajskými dôstojníkmi, ktorým pomáhal aj s odhaľovaním údajných ruských špiónov.



Zdroje Radiožurnálu sú presvedčené, že spomínaná dvojica Rusov Skripaľa sledovala už vtedy.



"Vyzerá to tak, že Rusi mali komando a Skripaľa sledovali dávno pred pokusom o vraždu," uviedol pre Radiožurnál zdroj zo spravodajských služieb.



Jedným z podozrivých mužov je Alexandr Miškin, o ktorom investigatívny web Bellingcat napísal, že ide o lekára v službách ruskej vojenskej rozviedky GRU. Donedávna v kauze figuroval pod menom Alexandr Petrov.



Do Česka - práve pod meno Petrov - pricestoval v polovici októbra roku 2014. Najprv sa od 13. do 16. októbra ubytoval v jednom z hotelov v Ostrave, potom sa presunul do Prahy.



Druhý muž - vystupujúci pod menom Ruslan Boširov, ktorý sa podľa britských médií v skutočnosti volá Anatolij Čepiga a je plukovníkom GRU - navštívil Prahu 11. októbra 2014.



Radiožurnál uviedol, že o ich návštevu v Prahe sa zaujímali českí spravodajskí dôstojníci i Národná centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Teraz však túto záležitosť nechce nikto komentovať vzhľadom na vyšetrovanie kauzy Skripaľ a jej súvislostí.



Česká Bezpečnostná informačná služba (BIS) "informácie tohto typu zásadne nekomentuje", uviedol jej hovorca Ladislav Šticha.



"Náš útvar nebude poskytovať žiadne informácie," reagoval na otázku Radiožurnálu hovorca NCOZ Jaroslav Ibehej.



Ruská ambasáda v Prahe sa tiež odmietla vyjadriť k návšteve agentov GRU v Česku.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.