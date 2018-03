Skripaľovci boli zrejme otrávení doma, tvrdia detektívi

K zisteniu dospeli detektívi na základe toho, že najväčšiu koncentráciu novičku objavili na vstupných dverách domu Skripaľovcov.

Londýn 29. marca (TASR) - Bývalý ruský špión Sergej Skripaľ a jeho dcéra Julija prišli prvýkrát do kontaktu s nervovovoparalytickou látkou novičok ešte vo svojom dome v anglickom Salisbury. Informovala o tom v stredu londýnska Metropolitná polícia, ktorej vyhlásenie citovala televízia Sky News.



K tomuto zisteniu dospeli detektívi na základe toho, že najväčšiu koncentráciu novičku objavili na vstupných dverách domu Skripaľovcov.



Ďalšie pátranie sa bude preto v nasledujúcich týždňoch a zrejme mesiacoch zameriavať práve na dom a jeho okolie, ktoré by malo byť dôkladne preskúmané.



"V tejto fáze vyšetrovania sa domnievame, že Skripaľovci prišli s nervovoparalytickou látkou po prvý raz do kontaktu na svojich vstupných dverách," uviedol komisár Dean Haydon.



Obyvatelia okolia domu môžu preto podľa neho v najbližšom období očakávať policajtov vykonávajúcich prehliadky. Ubezpečil však občanov, že riziko zostáva nízke a že prehliadky sú vykonávané z preventívnych dôvodov.



Na bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa (66) a jeho dcéru Juliju (33) zaútočili 4. marca neznámi páchatelia, ktorí podľa britskej vlády použili nervovoparalytickú látku novičok, vyvinutú v bývalom Sovietskom zväze. Oboch našli v bezvedomí pred nákupným centrom v meste Salisbury. Ich stav je stále kritický. Rusko akúkoľvek účasť na útoku odmieta.