Skripaľovi údajne v Británii ponúkli presťahovanie sa do USA, odmietol

Londýn 4. októbra (TASR) - Bývalý plukovník ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergej Skripaľ, ktorého sa v marci tohto roku aj s dcérou Julijou pokúsili otráviť, nechce odísť z Británie do inej krajiny. V knihe The Skripal Files to tvrdí jej autor, redaktor spravodajskej stanice BBC Mark Urban.



V knihe sa podľa agentúry RIA Novosti píše, že Skripaľ sa do svojho domu v Salisbury nemôže vrátiť. "Jeho život tam sa skončil," napísal Urban. Skripaľovci sú momentálne pod ochranou britskej polície, "čo však tiež nemôže trvať donekonečna". Podľa novinára tak vyvstáva otázka, kde budú Skripaľovci žiť.



"Kým boli Skripaľovci v nemocnici, na Downing Street (sídlo britských premiérov) sa hovorilo o tom, že by mohli odísť do Ameriky alebo inej anglofónnej krajiny, kde by žili s novou identitou," napísal autor knihy. Skripaľovci však údajne tento návrh odmietli.



Kniha Skripal Files vychádza z rozhovorov Urbana so samotným Skripaľom urobených vlani v lete v Salisbury v dome, ktorý Skripaľovi poskytla britská tajná služba MI6. Na trhu sa objavila vo štvrtok.



V knihe sa píše o Skripaľovej práci pre britskú rozviedku. Skripaľ podľa Urbana neveril, že by jemu osobne hrozilo nejaké nebezpečenstvo od Ruska. Nechcel však pútať pozornosť a záležalo mu na tom, aby za ním jeho deti, dcéra Julija a syn Saša, mohli kedykoľvek pricestovať z Moskvy, napísal denník The Guardian.



Urban zistil, že Skripaľ trávil veľkú časť svojho dňa sledovaním prokremeľského Prvého kanálu ruskej štátnej televízie. Britský novinár konštatoval, že Skripaľ si v mnohých záležitostiach prijal "líniu Kremľa". Týkalo sa to najmä vzťahov Moskvy s Ukrajinou.



Skripaľ, bývalý výsadkár, podporoval pripojenie Krymu k Rusku v roku 2014 a znevažoval Ukrajincov ako "ovce, ktorá potrebujú dobrého pastiera". Skripaľ tiež odmietal uveriť, že ruské vojská vstúpili na východnú Ukrajinu tajne, pričom tiež tvrdil, že keby Rusi chceli, dostali by sa až do Kyjeva.



Veľvyslanectvo Ruska v Británii vo svojom vyhlásení uviedlo, že s knihou sa ešte musí oboznámiť. Na margo jej autora poznamenalo, že je o ňom známe, že má blízko k britským tajným službám.



"Toto všetko vytvára základ pre to, aby sa zverejnenie knihy považovalo za náhradu za skutočné vystúpenie Sergeja Skripaľa pred televíznymi kamerami a za jeho svedectvo ako kľúčového svedka incidentu v Salisbury. Namiesto faktov sa opäť dostávame na cestu dohadov a domýšľania," uvádza sa vo vyhlásení.



K útoku na Skripaľovcov došlo 4. marca v anglickom meste Salisbury a podľa Londýna bola pri ňom použitá nervovoparalytická látka novičok. Británia z jeho uskutočnenia podozrieva agentov GRU Alexandra Petrova a Ruslana Boširova.