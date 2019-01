Skupina europoslancov vyzýva v liste Britov, aby zostali v EÚ

Ak by sa Británia rozhodla stiahnuť svoju žiadosť o vystúpenie z EÚ, europoslanci ju mienia podporiť.

Berlín 14. januára (TASR) - Viac ako 100 poslancov Európskeho parlamentu sa pred utorňajším hlasovaním britskej Dolnej snemovne o brexite obrátilo otvoreným listom na občanov Spojeného kráľovstva s výzvou, aby neopúšťali Európsku úniu.



"Prosíme vás, aby ste si to v záujme budúcej generácie s vystúpením (z EÚ) rozmysleli," píše sa v návrhu listu, ktorý má byť zverejnený vo Veľkej Británii začiatkom tohto týždňa a citujú z neho denníky nemeckej mediálnej skupiny Funke.



Ak by sa Británia rozhodla stiahnuť svoju žiadosť o vystúpenie z EÚ, europoslanci ju mienia podporiť. "Akékoľvek rozhodnutie Británie zostať v EÚ by sme veľmi privítali a spolupracovali by sme s vami na reforme a zlepšení Európskej únie," uvádza sa ďalej v liste.



Jeho signatári oceňujú "obrovský vplyv britských politikov a občanov za posledných 40 rokov" a oceňujú mimoriadne skúsenosti britských europoslancov, ktoré by v EP po brexite chýbali.



"Chceme vyslať signál občanom a Dolnej snemovni a dať jasne najavo, že ak sa Briti rozhodnú zostať, sú srdečne vítaní," povedal europoslanec Peter Liese z nemeckej Kresťanskodemokratickej únie (CDU), jeden zo signatárov listu. V prípade zrušenia brexitu by bolo síce treba urobiť menšie zmeny, ale tie sú podľa neho zanedbateľné v porovnaní s "obrovskými škodami", ktoré nastanú najmä v prípade tzv. tvrdého brexitu.



Denník Guardian v tejto súvislosti v nedeľu napísal, že Európska únia sa pripravuje na odloženie brexitu najmenej do júla. Pôvodne plánovaný termín 29. marca považujú v Bruseli vzhľadom na silný odpor v britskom parlamente za veľmi nepravdepodobný, uviedli noviny s odvolaním sa na nemenovaných predstaviteľov EÚ.



Únia preto očakáva, že z Londýna dostane v dohľadnom čase žiadosť o odklad brexitu. "Technické" predĺženie procesu odchodu Británie z EÚ do júla by dalo premiérke Therese Mayovej dodatočný čas na revíziu dohody o brexite a získanie potrebnej väčšiny v parlamente.