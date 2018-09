Skupina Fajlak aš-Šám opúšťa budúcu demilitarizovanú zónu v Sýrii

Odsun sa koná na žiadosť tureckej strany, a to na základe dohody, ktorú sprostredkovali Turecko a Rusko.

Bejrút 30. septembra (TASR) - Povstalecká skupina Fajlak aš-Šám začala v nedeľu sťahovať svojich bojovníkov a ťažké zbrane z oblastí na severozápade Sýrie, kde bude zriadená demilitarizovaná zóna. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii.



Skupina Fajlak aš-Šám začala s odsunom svojich bojovníkov a zbraní z južného sektora provincie Aleppo, ktorý hraničí so severným sektorom provincie Idlib.



Odsun sa koná na žiadosť tureckej strany, a to na základe dohody, ktorú sprostredkovali Turecko a Rusko, aby zabránili rozsiahlemu vojenskému útoku sýrskej armády na poslednú baštu opozície - provinciu Idlib a okolité územia, uviedlo SOHR.



Ruský prezident Vladimir Putin 17. septembra po stretnutí s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom v ruskom letovisku Soči oznámil, že v sýrskej provincii Idlib zriadia od 15. októbra demilitarizovanú zónu na oddelenie sýrskych vládnych síl od povstalcov. Zóna bude mať šírku 15-20 kilometrov. Putin spresnil, že v zóne budú hliadkovať turecké sily aj ruská vojenská polícia. Zo zóny sa budú musieť stiahnuť radikálni militanti aj opozičné skupiny.



V provincii Idlib, ktorej prevažnú časť ovláda aliancia radikálnych islamistických skupín Haját Tahrír aš-Šám pod vedením zoskupenia spriazneného s teroristickou sieťou al-Káida, žijú približne tri milióny civilistov.



Rusko je hlavným vojenským podporovateľom sýrskej vlády v tejto už sedem rokov trvajúcej občianskej vojne, zatiaľ čo Turecko podporuje sýrsku opozíciu.