Skupina Kraftwerk uspela v 20-ročnom súdnom spore o autorstvo

Predmetom súdneho sporu bola krátka bubnová sekvencia, ktorá sa opakuje v speváčkinej piesni.

Berlín 30. júla (TASR) - Nemecká elektropopová skupina Kraftwerk, ktorá bola priekopníkom tohto hudobného žánru, vyhrala zdĺhavý súdny proces týkajúci sa autorstva dvojsekundovej sekvencie z jej piesne Metal on Metal z roku 1977. Súdny dvor Európskej únie (ECJ) so sídlom v Luxembursku totiž rozhodol, že hudobníci nemôžu "samplovať" nahrávky iných interpretov bez povolenia. Informovala o tom v utorok stanica BBC.



Skupina Kraftwerk podala žalobu na hiphopových producentov Mosesa Pelhama a Martina Haasa ešte v roku 1999 za to, že použili sampel z jej skladby v piesni Nur Mir speváčky Sabriny Setlurovej.



Pondelkové rozhodnutie ECJ je podľa BBC prelomové a môže mať rozsiahle následky pre hudobný priemysel. Znamená totiž, že akákoľvek reprodukcia zvukovej vzorky pochádzajúcej z existujúcej nahrávky musí byť schválená pôvodným producentom.



Ako producenti skladby Metal on Metal sú uvedení členovia Kraftwerku Ralf Hütter a Florian Schneider-Esleben. Pieseň sa nachádza na šiestom štúdiovom albume skupiny Trans-Europe Express z roku 1977. ECJ taktiež rozhodol, že použitie upraveného úryvku skladby, ktorý je nerozpoznateľný od pôvodnej kompozície, sa môže použiť aj bez povolenia autorov.



Predmetom súdneho sporu bola krátka bubnová sekvencia, ktorá sa opakuje v speváčkinej piesni. Spolkový súdny dvor (BGH) v roku 2012 vyniesol verdikt, že Setlurovej pieseň by sa nemala naďalej prezentovať na verejnosti, súhlasiac s Hütterom, že ide o porušenie autorského práva.



Nemecký ústavný súd však v roku 2016 rozhodol, že dôsledky pre Kraftwerk neprevažujú nad "umeleckou slobodou". Prípad sa následne na základe odvolania dostal na ECJ.