Skvernelis ohlásil rezignáciu po prehre v prezidentských voľbách

Vilnius 13. mája (TASR) - Litovský premiér Saulius Skvernelis v nedeľu večer oznámil, že odíde z funkcie v júli po tom, ako sa nedostal do druhého kola prezidentských volieb. V tom sa podľa čiastkových výsledkov nedeľňajšieho prvého kola stretnú 26. mája nezávislý ekonóm Gitanas Nauséda a konzervatívna politička Ingrida Šimonyté. Informovala o tom agentúra AFP.



"Nepostúpenie do druhého kola je hodnotením mňa ako politika," povedal Skvernelis pre verejnoprávnu stanicu LRT a dodal, že svoju demisiu podá v júli.



V prvom kole dostal najviac hlasov ekonóm a politický nováčik Nauséda (54), pre ktorého bude súperkou bývalá ministerka financií Šimonyté (44). Očakáva sa, že kampaň sa v najbližších dvoch týždňoch bude zameriavať na otázky nerovnosti a chudoby, píše AFP.



LRT informovala, že na základe výsledkov z vyše 70 percent volebných okrskov viedol Nauséda so ziskom 31,33 percenta hlasov pred Šimonyté s 25,13 percenta hlasov. Premiér Skvernelis mal 23,78 percenta hlasov.



Súčasná prezidentka Dalia Grybauskaité je vo funkcii už druhé funkčné obdobie a nemohla znovu kandidovať.