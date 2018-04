Dcéru Sergeja Skripaľa prepustia z nemocnice, informuje Sky News

Očakáva sa, že nemocnica by mala o možnom Julijinom prepustení informovať v utorok. O rapídnom zlepšení jej zdravotného stavu lekári hovorili už koncom marca.

Londýn 10. apríla (TASR) - Juliju Skripaľovú, ktorá sa spolu so svojím otcom Sergejom stala začiatkom marca v anglickom meste Salisbury obeťou útoku nervovoparalytickou látkou novičok, prepustia z nemocnice. S odvolaním sa na nemenovaný zdroj oboznámený so situáciou o tom v utorok informovala spravodajská televízia Sky News.



Podľa spomenutých zdrojov mala byť dcéra bývalého dvojitého agenta prepustená už v pondelok, túto informáciu však nepotvrdili.



Očakáva sa, že nemocnica by mala o možnom Julijinom prepustení informovať v utorok. O rapídnom zlepšení jej zdravotného stavu lekári hovorili už koncom marca.



Bývalého dôstojníka ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa (66) a jeho dcéru Juliju (33) našli 4. marca v bezvedomí na lavičke pred obchodným centrom v Salisbury, kde Skripaľ žil. Oboch po útoku hospitalizovali, pričom dlho boli v kritickom stave. Ich stav sa však podľa vedenia nemocnie, v ktorej sú hospitalizovaní, zlepšil a momentálne už nie je považovaný za kritický.



Británia z útoku na dvojicu, pri ktorom bola použitá nervovoparalytická látka novičok vyvinutá v bývalom Sovietskom zväze, obvinila Moskvu. Rusko však akúkoľvek zodpovednosť za útok a všetky ostatné špekulácie odmieta, pričom tvrdí, že program vývoja takejto bojovej látky nebol ani v ZSSR, ani v Rusku. Moskva súčasne žiada od Londýna ospravedlnenie a odpoveď na otázku, na čom sú jeho tvrdenia založené.