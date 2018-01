Slávny Benátsky karneval opäť priláka do mesta lagún turistov

Tradície okázalej, bohatej a bezstarostnej slávnosti siahajú až do 11. storočia. Najstarší dokument týkajúci sa používania masiek v Benátkach má dátum 2. mája 1268.

Benátky/Bratislava 26. januára (TASR) - Carnevale di Venezia, alebo Benátsky karneval, ktorý sa tento rok bude konať od 27. januára do 13. februára, je najslávnejším z európskych podujatí tohto druhu. Každoročne priláka do mesta lagún mnoho turistov zo všetkých kútov sveta.



Karneval v Benátkach je pohyblivým ľudovým sviatkom v období pred Popolcovou stredou (tento rok 14. februára), ktorou sa začína 40-dňový pôst pred Veľkou nocou.



Slovo karneval pochádza z talianskeho "carne levare", čo znamená odoprieť si mäso. Benátsky karneval patrí medzi najstaršie na svete. Je obdobím zábavy pred nadchádzajúcim 40-dňovým pôstom a dôležitú úlohu počas neho zohrávali masky, ktoré boli zárukou anonymity. Na niekoľko dní sa pod nimi skryli sociálne rozdiely a obyvatelia sa takto nikým nepoznaní venovali neviazanej zábave.



Tradície tejto okázalej, bohatej a bezstarostnej slávnosti siahajú až do 11. storočia. Najstarší dokument týkajúci sa používania masiek v Benátkach má dátum 2. mája 1268. V 14. storočí začali platiť zákony s cieľom zastaviť morálny úpadok benátskej spoločnosti. Rada mesta vydala 13. augusta 1608 vyhlásenie, v ktorom sa hovorí, že nosenie masky po celý rok predstavuje dokonca vážne ohrozenie republiky. Mnohí šľachtici používali masky aj pri hazardných hrách, aby sa takto skryli pred veriteľmi. Aby sa zabránilo následkom tohto nemorálneho správania, mohol každý občan, šľachtic a cudzinec nosiť masku len počas karnevalu alebo na oficiálnych hostinách. Karnevalové tradície v Benátkach upadli koncom 18. storočia, keď sa predtým slobodné mesto dostalo pod kontrolu Rakúskej monarchie. Postupne karneval prestal existovať a Mussoliniho fašistický režim ho zakázal. K jeho obnoveniu prišlo v roku 1979 a v súčasnosti každoročne priláka do Benátok státisíce návštevníkov. Okrem zábavy miestnych obyvateľov, ktorí sa obliekajú do neuveriteľných kostýmov, konajú sa počas karnevalu aj slávnostné sprievody pripomínajúce históriu Benátok. Mestom zaľúbencov pochodujú zástupcovia všetkých stavov, cechov, vojaci, princezné a všade sú prítomní aj muzikanti. Na mnohých miestach sa predávajú charakteristické masky od výmyslu sveta.



Centrom diania je Námestie svätého Marka v Benátkach, ktoré najmä vo večerných hodinách ožíva rôznymi divadelnými predstaveniami. Konajú sa tam aj koncerty a inokedy takmer prázdne sály pompéznych palácov sú dejiskami večierkov a maškarných plesov. Koná sa tam aj tradičný "Let Anjela" z najvyššej benátskej veže - Zvonice svätého Marka k dóžovi a jeho suite na pódiu na námestí.