Slobodná Európa obnoví svoje vysielanie v Rumunsku a Bulharsku

Praha 19. júla (TASR) - Rozhlasová stanica Slobodná Európa (RFE/RL) vo štvrtok oznámila, že obnoví svoj spravodajský servis v Rumunsku a Bulharsku s cieľom bojovať proti falošným správam a nízkokvalitnému novinárstvu. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na Thomasa Kenta, riaditeľa stanice so sídlom v Prahe.



Slobodná Európa, založená a financovaná po druhej svetovej vojne americkým Kongresom, sa do daných dvoch východoeurópskych krajín vráti začiatkom decembra tohto roku.



Kent dúfa, že tento krok "pomôže pri rozvoji slobodnej tlače, podpore demokratických hodnôt a inštitúcií, ako aj iniciovaní diskusie v oboch krajinách o ich mieste v NATO, EÚ a ďalších západných organizáciách".



"Vládni činitelia, zástupcovia občianskej spoločnosti a novinári (v Rumunsku a Bulharsku) vyjadrujú znepokojenie, že dezinformácie, korupcia a sociálne rozdiely podkopávajú tamojšie politické systémy," uvádza sa v Kentovom vyhlásení.



RFE/RL ukončila svoj bulharský servis v roku 2004, rumunský v roku 2008. Kent poznamenáva, že situácia miestnych médií sa od vstupu oboch krajín do Európskej únie v roku 2007 zhoršila.



Slobodná Európa, ktorá je redakčne nezávislá, má kancelárie aj v Bosne, Kosove, Macedónsku, Čiernej Hore a Srbsku. Servis v rumunskom jazyku je dostupný v bývalej sovietskej republike Moldavsko. Stanica pokrýva dianie v Rusku, Iráne, Kazachstane, Kirgizsku, Tadžikistane, Turkménsku, Uzbekistane, Arménsku, Azerbajdžane, Gruzínsku, Pakistane, Afganistane, Bosne, Kosove, Macedónsku, Čiernej Hore, Srbsku, Bielorusku, Moldavsku a na Ukrajine.



RFE/RL vznikla na počiatku studenej vojny na šírenie necenzurovaných správ poslucháčom za železnou oponou. Zohrala význačnú úlohu pri páde komunizmu a nastolení demokratického zriadenia v postkomunistickej Európe.



Stanica poskytuje rozhlasový, televízny a internetový servis v krajinách, kde je slobodná tlač zakázaná vládou alebo nie je plne ustanovená, uvádza predmetné médium na svojej oficiálnej webovej stránke.