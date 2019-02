Slová Netanjahua o poľskej spolupráci s nacistami boli zle citované

Premiérove slová týkajúce sa Poľska boli denníkom The Jerusalem Post zle citované. Ten okamžite vydal opravu, v ktorej vysvetlil, že chyba vznikla pri úprave článku.

Jeruzalem 15. februára (TASR) - Utorkové vyjadrenia izraelského premiéra Benjamina Netanjahua o citlivej otázke poľského podielu na vyvražďovaní Židov počas druhej svetovej vojny, ktoré vyvolali nevoľu poľskej vládnej strany, boli nesprávne citované. V piatok to vyhlásil Netanjahuov úrad, informovala tlačová agentúra AP.



"Premiérove slová týkajúce sa Poľska boli denníkom The Jerusalem Post zle citované. Ten okamžite vydal opravu, v ktorej vysvetlil, že chyba vznikla pri úprave článku", vyhlásil úrad vo svojom stanovisku.



Netanjahu v utorok vo Varšave, kde sa zúčastnil na konferencii o Blízkom východe, vyhlásil, že "niektorí Poliaci spolupracovali s nacistami". Denník The Jerusalem Post však vydal správu, v ktorej bolo uvedené, že "Poliaci spolupracovali s nacistami". Táto formulácia mala vyvolať nesprávny dojem, že izraelský premiér obvinil z kolaborácie s nacistami na vyvražďovaní Židov celý poľský národ.



Incident spôsobil roztržku v poľsko-izraelských vzťahoch po tom, ako poľský prezident Andrzej Duda v tejto súvislosti navrhol, aby sa summit krajín skupiny V4, ktorý sa podľa pôvodných plánov mal konať v Jeruzaleme v dňoch 18. a 19. februára, uskutočnil v Poľsku.



Netanjahuove vyjadrenie sa týkalo dávnejšieho sporu v poľsko-izraelských vzťahoch ohľadom poľského zákona, ktorý kriminalizuje spájanie poľského národa s holokaustom. Zákon vstúpil do platnosti v marci 2018.