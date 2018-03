Slovenská vývojárka pracuje v USA na aplikácii Google Pay

Pracovná náplň Petry Cross zahŕňa programovanie, ktoré zaberá približne 70 percent jej času, a zvyšok tvorí navrhovanie softvérovej architektúry či riešenie problémov v existujúcom kóde.

San Francisco/Bratislava 23. marca (TASR) – Slovenská vývojárka Petra Cross pracuje v americkom Googli na kóde bežiaci na serveri, s ktorým komunikuje aplikácia Google Pay. Tá bola spustená už aj na Slovensku. Časté umiestnenia spoločnosti Google na vrchole rebríčka popularity zamestnávateľov ju neprekvapujú. Firma totiž ľuďom dôveruje a dôležité sú jej výsledky.



Pracovná náplň Petry Cross zahŕňa programovanie, ktoré zaberá približne 70 percent jej času, a zvyšok tvorí navrhovanie softvérovej architektúry, mentorovanie kolegov či riešenie problémov v existujúcom kóde. Informatika bola pre ňu jasnou voľbou, smerovanie k matematike, vede a technike v nej podporovali aj rodičia. "Keď som doštudovala informatiku v USA, najprv som pracovala pre menší start-up a po roku som poslala resumé do Googlu, odkiaľ mi o tri dni zavolali. O dva týždne som mala pracovnú ponuku," opísala Cross pre TASR svoju cestu do americkej spoločnosti.



Google býva často označovaný za najatraktívnejšieho zamestnávateľa a podľa slovenskej vývojárky to nie je náhoda. "Firma je naozaj jedinečná v tom, ako zaobchádza so svojimi zamestnancami, ako im dôveruje, ako ich motivuje a odmeňuje," priblížila s tým, že príliš veľa firiem svojim zamestnancom nedôveruje. "Google nezaujíma, o koľkej prídem do práce a či som v práci osem hodín. Dôležité sú moje výsledky a to, či som v práci spokojná. Spokojnosť pravidelne merajú pomocou detailného dotazníka, ktorý meria veľa aspektov – od skúsenosti zamestnanca cez množstvo rešpektu, ktorý dostávam od šéfa a kolegov, až po to, či som spokojná so zariadením v kancelárii," vysvetlila.



Firma sa podľa nej veľmi snaží o to, aby sa ľudia inej farby pleti, iných vekových kategórií, vierovyznania či pohlavia cítili vítaní. "Každý zamestnanec musí absolvovať povinný kurz o predpojatosti, kde sa naučí rozoznať svoju vlastnú predpojatosť a dbať na svoje správanie, keď pracuje s kolegami, ktorí sú nejako iní," objasnila Cross.



Zároveň si cení, že má možnosť študovať a pracovať v mekke informatiky, v Silicon Valley. "V San Francisco Bay Area žije vyše tisíc Slovákov a Čechov, pravdepodobne aj viac. Mám niekoľko blízkych česko-slovenských kamarátov, ktorí pracujú v rôznych oblastiach, nielen v technológiách," konštatovala na margo života v Amerike.



V súčasnosti začína Petra Cross chodiť na Slovensko stále častejšie, pretože jej manžel má softvérovú firmu v SR a Česku. "Zameriava sa na umelú inteligenciu a je perfektným dôkazom toho, že na Slovensku je informatika tiež veľmi perspektívna. Takže sa tam vraciam a vyzerá to tak, že sa tam jedného dňa možno aj usadíme," uzavrela.