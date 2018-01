Slováci majú svoje zastúpenie už aj v obecnej rade v Kittsee

Väčšinu Slovákov do Kittsee pritiahla kultúra bývania, príjemnejšie prostredie priateľské k deťom a blízkosť Bratislavy, kde pracujú, aj keď niektorí z nich majú zamestnanie v Rakúsku.

Bratislava/Kittsee 26. januára (TASR) - V novokreovanom obecnom zastupiteľstve v Kittsee, ktoré vzišlo z komunálnych volieb v októbri minulého roka v rakúskej spolkovej krajine Burgenland, sú už aj Slováci. Pre TASR to uviedla Hana Ch. Marková.



"Do obecnej rady sa dostala Adriana Patáková, ktorá kandidovala ako nezávislá kandidátka za Kittsee a Zsolt Dudáš ako kandidát Nezávislej občianskej iniciatívy v Kittsee," spresnila Marková, ktorá v prihraničnej rakúskej obci žije päť rokov. Kittsee je podľa nej obcou, ktorá sa v Rakúsku už niekoľko rokov najrýchlejšie rozrastá. Slováci, ktorí sú v obci prihlásení na trvalý pobyt, tvoria tretinu z viac ako 3200 obyvateľov. Vzťahy medzi pôvodnými a prisťahovanými obyvateľmi sú dobré, väčšina Slovákov hovorí lepšie či slabšie po nemecky, ale dohovoria sa. Výhodou prisťahovaných obyvateľov je to, že drvivá väčšina ovláda anglický jazyk, ktorým sa dorozumievajú, keď vybavujú úrad, banku, školu alebo škôlku.



Celkovo je v obci atmosféra dobrá, nervozitu medzi starousadlíkmi však vyvoláva rýchlosť zmien v obci. "Najmä pocit, že už nikdy to nebude tá príjemne "spomalená" obec, pretože je tu rušnejšie, pribudlo áut, domov, ľudí, čo sa samozrejme odráža na bezpečnosti a miere kriminality," dodala Marková. Väčšinu Slovákov sem pritiahla kultúra bývania, príjemnejšie prostredie priateľské k deťom a blízkosť Bratislavy, kde pracujú, aj keď niektorí z nich majú zamestnanie v Rakúsku.



"Občianska vybavenosť je výborná, ak človek pracuje z domu alebo v obci, tak nemusí vôbec používať auto, všetko sa dá vybaviť pešo alebo na bicykli," uviedla Marková a doplnila, že výhodou pre obyvateľov Kittsee je aj vlakové spojenie s Bratislavou. Cestovanie vlakom do Petržalky trvá štyri minúty, na bicykli sa do centra Bratislavy dá dostať za 30 minút.