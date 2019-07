Slováci na Kube založili spoločnosť s majoritným podielom

Slávnostný podpis zmlúv v Havane Foto: Proxenta

Rokovania v závode v Caibariéne Foto: Proxenta

Závod v Caibariéne pred rekonštrukciou Foto: Proxenta

Havana/Bratislava 1. júla (OTS) - Investičná skupina Proxenta 28. júna 2019 založila prvú slovensko-kubánsku join venture spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je výroba cukroviniek. Nová spoločnosť má názova je celosvetovo desiatou potravinárskou firmou na Kube. V čom však Proxente patrí celosvetové prvenstvo je, že sa stala vlastníkom majoritného podielu 51% a má trojpätinové zastúpenie v predstavenstve novovzniknutej spoločnosti. Zmluva je podpísaná na 25 rokov.Slávnostný podpis a následná oslava sa konala v Hotel Nacional de Cuba v Havane za účasti politikov, zástupcov štátnej firmy Coralsa, ktorá do spoločného podniku vstupuje na strane kubánskej vlády a samozrejme, slovenského tímu Proxenta. Nechýbali ani rôzne kubánske médiá vrátane národnej televízie. Takáto pozornosť je dôkazom toho, že pre kubánsku stranu je nová spoločnosť a privítanie nového investora na kubánskej pôde výnimočnou a dôležitou udalosťou.Hodnota celej investície je 34,5 miliónov eur, pričom investícia Proxenty je 25 miliónov eur. „“ - hovorí, majiteľ skupiny Proxenta. Podľa dostupných informácií je Proxenta druhou spoločnosťou na Kube, ktorej sa majoritu získať podarilo. „Pre Proxentu ako investora je atraktívny nielen kratší čas návratnosti investície, ktorý je v porovnaní s investíciou na Slovensku kratší až o polovicu, len 6-7 rokov, ale aj celkový profit, ktorý táto investícia prinesie. Ten vyplýva zo štúdie realizovateľnosti, ktorú vypracoval domáci kubánski odborníci a nezávislá zahraničná poradenská spoločnosť Ernst & Young.Vysoká úroveň nových európskych výrobných technológií nielenže zabezpečí vysokú kvalitu a široké produktové portfólio ale umožní pôvodne požadovanú kapacitu 12 tisíc ton navýšiť na 17 tisíc ton sladkostí ročne. To je v prepočte 260 paliet produktov za 24 hodín.Prevažná časť produkcie bude zameraná na domáci trh za účelom nahradiť import vlastnou výrobou a zabezpečiť požiadavky plánovanej kubánskej ekonomiky pre cely ostrov.Zrekonštruovaný závod v meste Caibarién, v provincii Villa Clara bude zamestnávať 250 zamestnancov pri 3-smennej prevádzke. „“ – vysvetľuje, majiteľ skupiny Proxenta.Centrálna Poloha mesta Caibarién je kľúčová pre distribúciu sladkých výrobkov po celom ostrove. Závod nebude mať veľké skladové priestory, no spoločnosť bude vlastniť rozsiahlu flotilu áut (96 vozov) a tovar budem okamžite rozvážať. Ako jediný má Proxcor v predmete činností podnikania aj logistiku, čiže svoj vozový park na Kube dokáže naplno využiť – môže ho efektívne prenajímať.Vstup zahraničného investor bude znamenať prínos pre celý región. Proxenta sa bude aktívne zaujímať o to, ako sa využívajú prostriedky plynúce z miestnych daní, ktoré bude Proxcor odvádzať. V rámci štúdie vykonanej pri zakladaní spoločného podniku, je vyčíslený́ aj prínos projektu pre krajinu. U tohto projektu sa prínos už len za prvých dvadsať rokov blíži k tristo miliónom dolárov. Do tohto čísla je zahrnuté všetko, vrátane odvedených daní.