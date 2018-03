Slovenskí europoslanci: Briti nemajú jasno v tom, čo po brexite chcú

Tvrdý brexit by mohol výrazne ovplyvniť aj Slovensko.

Štrasburg 13. marca (TASR) – Spojené kráľovstvo by malo jasne povedať, aké vzťahy s Európskou úniou očakáva po svojom odchode z tohto bloku. "Tvrdý" brexit by mohol výrazne ovplyvniť aj Slovensko. Vyplýva to z vyjadrení slovenských europoslancov, ktoré pre TASR poskytli v utorok v Štrasburgu po plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu (EP).



"Vidím v pozícii Spojeného kráľovstva, pani premiérky Mayovej, dôraznú bezradnosť, oni by aj chceli ukázať zuby a dosiahnuť nejaké vážne veci. Nemajú to však premyslené, nemajú na to prostriedky," vyhlásil slovenský poslanec EP Eduard Kukan. Reagoval tak na hlasy, ktoré prichádzali od europoslancov, že Británia si chce len "vyberať čerešničky", a na vyhlásenie britského politika a euroskeptika Nigela Faragea, ktorý vyzval premiérku Theresu Mayovú, aby sa na marcovom summite Európskej rady postavila "šikane" zo strany Európskej únie.



"Loptička, ktorá je teraz na strane Británie, je jasná: Briti musia povedať, ako si oni predstavujú odchod, pretože my ich nevyháňame – oni chcú odísť," konštatoval europoslnec Ivan Štefanec. Súhlasil tak s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom, ktorý Mayovú vyzval na jasné zadefinovanie budúcich vzťahov so zvyšnými 27-členmi EÚ.



"Tvrdý" brexit by mal podľa Štefanca veľmi negatívne dôsledky aj na Slovensko. "Pokiaľ by došlo k takzvanému tvrdému brexitu a zaviedli by sa clá na výrobky a služby z Británie do Únie a naopak, tak by to poškodilo nielen britskú, ale aj európsku ekonomiku. Keby sa niečo takéto stalo, Slovensko by bola štvrtá najhoršia krajina, ktorá by na takéto opatrenia doplatila."



Podľa europoslankyne Moniky Beňovej je najpodstatnejšia férovosť. "Pre nás je najdôležitejšie zachovanie priorít, ktoré sa týkajú férovosti, či už v obchodných alebo ekonomických vzťahov, ale aj vzťahov, ktoré sa týkajú práv občanov," povedala Beňová. Zdôraznila, že "obchodné vzťahy medzi EÚ a Britániou sú najväčšie, čo sa týka rozsahu. Viac ako 50 percent tovarov a služieb sa vyváža z Británie do EÚ a naopak - viac ako 50 percent našich tovarov a služieb zas do Británie."



Podľa slovenských poslancov je hlavnou prioritou to, aby občania EÚ neboli po brexite znevýhodnení, súhlasia teda s predsedom EK, ktorý na utorkovom zasadnutí vyhlásil, že "my sa musíme sústrediť na EÚ nie na brexit".





Osobitná spravodajkyňa TASR Zuzana Ďuricová