Rezort zahraničia: SR podporuje európske integračné úsilie Ukrajiny

EÚ prijala asociačnú dohodu s Ukrajinou 11. júla 2017, do platnosti vstúpila 1. septembra. Polemika ohľadom dohody prispela k vypuknutiu politickej krízy na Ukrajine v roku 2014.

Bratislava 13. januára (TASR) – Slovensko plne podporuje približovanie sa Ukrajiny k Európskej únii. Pre TASR to uviedol riaditeľ Tlačového odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Igor Skoček.



"Nadobudnutie plnej účinnosti Asociačnej dohody medzi EÚ a Ukrajinou vytvára nielen pre slovenské podnikateľské subjekty, ale aj pre orgány miestnej samosprávy a prihraničné regióny lepšie možnosti pre ďalšie prehlbovanie spolupráce s ukrajinskými partnermi," vysvetlil.



Ako ďalej informoval, objem slovenského exportu na Ukrajinu stúpol v roku 2016 o 19 percent (na 373 miliónov eur) a import z Ukrajiny ostal na rovnakej úrovni ako v roku 2015, teda 469 miliónov eur.



"Ďalší rast objemu vzájomnej obchodnej výmeny bol zaznamenaný aj v prvých ôsmych mesiacoch roku 2017. Asociačná dohoda a vízová liberalizácia, vynegociovaná počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ, dodali vzťahom medzi Bruselom a Kyjevom novú dynamiku," konštatoval.



Zároveň dodal, že Ukrajina by mala aj naďalej ostať v popredí európskej agendy. "Aj keď otázka jej členstva nie je zatiaľ aktuálna, SR plne rešpektuje a podporuje európske integračné ašpirácie Ukrajiny," uzavrel.



Európska únia prijala asociačnú dohodu s Ukrajinou 11. júla 2017, do platnosti vstúpila 1. septembra. Polemika ohľadom dohody prispela k vypuknutiu politickej krízy na Ukrajine v roku 2014, keď viedla k zvrhnutiu vtedajšieho prezidenta Viktora Janukovyča, ktorý ju chcel odložiť na neurčito v prospech užších vzťahov s Ruskom. Jej ratifikácia sa opäť zdržala v roku 2016, keď ju holandskí voliči odmietli v referende. Holandský parlament ju prijal až po tom, ako dostal uistenie, že nebude znamenať spustenie prístupových rokovaní Ukrajiny a EÚ.



Niektoré aspekty asociačnej dohody už boli prechodne aplikované, avšak umožňuje širšiu spoluprácu EÚ a Kyjeva v oblastiach ako zahraničná a bezpečnostná politika, spravodlivosť či verejné financovanie.