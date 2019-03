Slovenský knižný stánok v Paríži ponúka pestrú zmes autorov

Spisovateľ Michal Hvorecký v rozhovore pre TASR ocenil, že LIC pripravilo mimoriadne pestrý a živý program a preklady literatúry, ktorá mapuje aj mladých autorov.

Paríž 16. marca (TASR) - Celkovo 22 slovenských autorov sa zúčastňuje na knižnom veľtrhu v Paríži - Livre Paris 2019 (15.-18. marca). Literárne informačné centrum (LIC) predstavilo francúzskej verejnosti širokú škálu tvorby najmä mladšej a v zahraničí menej známej generácie autorov.



Štvordňový program podujatia v slovenskom stánku s názvom "Bratislava - pozvané mesto" zahŕňa aj besedy s autormi, prezentáciu Slovenska ako priestoru, kde sa začína dariť komiksom, novinárov ako autorov literatúry, obraz Milana Rastislava Štefánika ako "toho, ktorý sa rozprával s hviezdami", momenty spojené s rokom 1968 či krátke divadelné scénky.



Spisovateľ Michal Hvorecký v rozhovore pre TASR ocenil, že LIC pripravilo "mimoriadne pestrý a živý program" a preklady literatúry, ktorá mapuje aj mladých autorov. Pripomenul, že najprekladanejším slovenským spisovateľom v zahraničí je Ladislav Mňačko, ale je tu nová generácia a preto je veľký úspech, že sa podarilo do francúzštiny preložiť toľko rôznorodých kníh. Frankofónny knižný trh je totiž náročný na presadenie sa, na získanie úspechu a pozornosti.



Hvorecký pre knižný veľtrh na objednávku LIC napísal 80-stranový príbeh hlavného mesta SR s názvom "Bratislava - moja šialená láska". "Je to naozaj krásna kniha, ilustrovaná fotkami z rôznych historických období a je to taká moja pocta Bratislave, ktorú sme vydali pre Francúzov, ktorí o našom meste nič nevedia a chcú ho spoznať," vysvetlil.



Básnik Martin Solotruk je podľa vlastných slov rád, že sa výber z jeho poézie dostáva vďaka knižnému veľtrhu aj k francúzskym čitateľom. Jeho knihy boli preložené do 12 jazykov vrátane čínštiny a hindčiny, ale po francúzsky vyšli jeho básne prvýkrát.



"Som rád, že aj prezentácia mojej poézie je spestrením programu tohto kultúrneho podujatia," uviedol. Privítal, že LIC sa rozhodlo pre multižánrovú koncepciu knižného stánku v Paríži a pripomenul, že poézia je vo Francúzsku vysoko oceňované a veľmi živé médium.



Novinárovi a spisovateľovi Arpádovi Soltészovi vyjde v septembri vo francúzskom preklade jeho kniha Mäso. V sobotu bol spolu s novinárkou a spisovateľkou Zuskou Kepplovou účastníkom diskusie o novinároch, ktorí sú zároveň literátmi a ktorí sa ocitajú uprostred spoločnsko-politického diania.



Soltész uviedol, že taká závažná udalosť, akou bola vlani vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, určite zaujala aj verejnosť na Západe, avšak pre francúzskeho čitateľa sú príčiny, ktoré predchádzali tejto udalosti, a najmä mechanizmy fungovania politiky a vlády na Slovensku určite "veľkou exotikou".



Pripomenul, že prekladaná kniha Mäso mapuje 90. roky 20. storočia s dôrazom na východné Slovensko. "Minimálne sa čitatelia dozvedia, že jedna z krajín, ktoré najhúževnatejšie odmietajú migrantov, bola zároveň jedným z hlavných migračných kanálov nelegálnej migrácie na Západ - cez ukrajinskú hranicu," upozornil Soltész.