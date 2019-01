Slovenský rezort diplomacie víta schválenie zmeny názvu Macedónska

Slovensko chce podľa Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí poskytovať krajine maximálnu podporu, "aby sa Republika Severné Macedónsko stala čím skôr súčasťou zjednotenej Európy".

Bratislava 12. januára (TASR) - Slovenský rezort diplomacie blahoželá macedónskemu parlamentu k schváleniu ústavných zmien, ktoré umožnia zmenu oficiálneho názvu krajiny v súlade s dohodou urovnávajúcou dlhoročný spor s Gréckom. Podľa neho bude mať toto rozhodnutie pozitívny dopad na bilaterálne vzťahy a je prínosom pre celý región juhovýchodnej Európy.



"Vysoko oceňujeme politickú zrelosť a silný záujem Skopje využiť jedinečnú príležitosť pre vyriešenie 27 rokov trvajúceho sporu o názve krajiny," napísalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR vo svojom vyhlásení. Vyriešenie otázky názvu krajiny je podľa neho príkladom konštruktívneho prístupu.



"Pre Skopje sa tak otvára cesta k urýchlenému dokončeniu procesu začlenenia sa do Severoatlantickej aliancie," pripomenul rezort, ktorý tento krok zároveň považuje za stimul pre reformný proces krajiny. "Pokrok v najbližších týždňoch je mimoriadne dôležitý pre rozhodovanie EÚ o začatí prístupových rozhovorov," zdôraznil.



Slovensko chce podľa MZVaEZ poskytovať krajine maximálnu podporu, "aby sa Republika Severné Macedónsko stala čím skôr súčasťou zjednotenej Európy". Verí tiež, že dohodu ratifikuje aj grécky parlament, bez súhlasu ktorého dohoda nemôže vstúpiť do platnosti.



Na základe vlaňajšej dohody sa má doterajší oficiálny názov Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (FYROM) zmeniť na nový - Republika Severné Macedónsko. Cieľom tohto kroku je urovnať 27 rokov trvajúci názvoslovný spor medzi Skopje a Aténami, ktorý bol pre Macedóncov prekážkou v úsilí začleniť sa do NATO či EÚ.