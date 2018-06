Slovinskí poslanci si zvolili predsedu parlamentu

Za Tonina hlasovalo v 90-člennom parlamente 80 poslancov, deviati boli proti.

Ľubľana 22. júna (TASR) - Slovinskí poslanci si v piatok na ustanovujúcej schôdzi parlamentu zvolili drvivou väčšinou hlasov za nového predsedu parlamentu Mateja Tonina zo strany Nové Slovinsko (N.Si), informovala agentúra AP.



Za Tonina hlasovalo v 90-člennom parlamente 80 poslancov, deviati boli proti. Samotný Tonin uviedol, že jeho zvolenie je len dočasné, a síce na dobu, kým nebude jasné kto vytvorí novú vládu.



Najviac hlasov v parlamentných voľbách z 3. júna získala pravicová a protiimigračná Slovinská demokratická strana (SDS) bývalého slovinského premiéra Janeza Janšu. Tá si zabezpečila v parlamente 25 kresiel, čo však nestačí na to, aby vládla sama. Do slovinského parlamentu sa pritom prebojovalo celkovo až deväť strán. Väčšina z nich koalíciu s SDS odmietla a namiesto toho začala viesť rokovania o vytvorení centristickej vlády.



Tonin, ktorého kandidatúru na post predsedu parlamentu inicioval práve centristický blok, tvrdí, že jeho zvolenie vysiela verejnosti pozitívny odkaz, že politici sú schopní prekonať rozdiely na to, aby sa vyhli politickej nestabilite. "Máme záväzok hovoriť a spolupracovať v prospech Slovinska," povedal.